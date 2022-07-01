ATSO Başkanı Davut Çetin, Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Başkanı Alaa Abdel-Saheb Al-Nouri’yi konuk etti. Ziyarette Bağdat Ticaret Odası ve ATSO arasında işbirliği protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.Ziyarette Antalya ve Irak arasındaki ticaretle ilgili bilgi veren Davut Çetin, “Antalya’nın 2021 yılında toplam 2,429 milyar dolarlık ihracatında, Irak’a olan ihracatımız yaklaşık 25 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Aynı dönemde Irak’tan ithalatımız 581,8 bin dolar. Odamıza kayıtlı 5100 yabancı sermayeli firmanın 72 tanesi Irak sermayeli. Bu firmalar; turizm, inşaat, gayrimenkul, yiyecek içecek hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 2019 yılında Irak’tan Türkiye’ye 1 milyon 374 bin 896 kişi gelirken, Antalya’ya gelen Iraklı sayısı sadece 51 bin 952. Antalya’ya yılda 15-16 milyon turist geldiği düşünüldüğünde bu rakam çok düşük. Bu sayıların artmasıyla iki ülke arasında ticaretin de artacağına inanıyorum. Yurt dışından 30 farklı kentin ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği protokolü imzaladık. Umuyorum Bağdat Ticaret Odası ile yapacağımız protokol her iki kent için de hayırlı olur” dedi.Başkan Davut Çetin, Nouri’yi Bağdat’tan bir alım heyetiyle birlikte Antalya’da önümüzdeki aylarda düzenlenecek Growtech Tarım, Otel Ekipmanları ve Food Product Gıda Fuarlarına davet etti.Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Başkanı Alaa Abdel-Saheb Al-Nouri ise konuşmasında, Türkiye ve Irak arasında yıllık 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin gelecek yıllarda artması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.Bağdat Ticaret Odası’nın 1926’da kurulduğunu ve 480 bin üyesi olduğunu belirten Nouri, “Antalya’ya 6 sene önce gelmiştim. Görevim gereği dünyanın birçok yerinde bulundum, birçok şehir gördüm ama Antalya kadar hızlı gelişen bir şehir görmedim” dedi.Bağdat’tan Antalya’ya haftada iki uçak seferi olduğunu belirten Nouri, “Odalarımız arasındaki işbirliğinin gelişmesiyle önümüzdeki dönemde Antalya’ya gelen Iraklı tatilci ve yatırımcı sayısı artacaktır” ifadesini kullandı.Nouri, Başkan Davut Çetin’i önümüzdeki 1-10 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Uluslararası Bağdat Fuarı’na davet ederken, iki başkan önümüzdeki günlerde “Kardeş Oda” protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine vardı.Başkan Çetin, Nouri’ye ziyaretin anısına Antalya zeytinyağı hediye etti.