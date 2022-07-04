Aylık Yıllık TÜİK İTO Geçinme Endeksi TÜİK İTO Geçinme Endeksi Genel 4,95 4,03 78,62 94,19 Gıda 2,09 3,79 93,93 99,89 Konut harcamaları 8,34 5,06 75,09 103,39 Ev eşyası 3,96 3,57 81,14 99,37 Giyim 0,18 2,12 26,99 53,12 Sağlık 1,97 3,72 39,34 47,91 Ulaştırma 10,59 5,16 123,37 126,65

ATSO Başkanı Çetin açıklamasında şunları kaydetti:“2022 Haziran ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de %4,95, Yİ-ÜFE’de %6,77 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %78,62, yurt içi üretici fiyatlarında %138,31olmuştur.Bilindiği gibi, TUİK geçen aydan itibaren mal ve hizmet kalemleri fiyatlarını ve bölgesel enflasyon verilerini paylaşmayı bırakmış, onun yerine grup bazında fiyat endekslerini yayınlama başlamıştır. Buna göre TÜFE’de Haziran ayında fiyatlarda en yüksek artış gösteren ürünler %24,80 ile doğalgaz, %24,55 ile alkollü içecekler, %21,88 akaryakıt ve motor yağları, en fazla düşüş gösteren ürünler ise %24,85 ile taze sebze, %4,18 ile yumurta, %3,42 ile veri işleme ekipmanları veya bilgisayar ve %3,02 ile taze meyve olmuştur.Sebze-meyve ve giyim gruplarının enflasyon artışını sınırlayıcı etki yaptığı, buna karşılık başta akaryakıt, elektrik ve gaz olmak üzere yüksek fiyat artışlarının Haziran ayında da devam ettiği görülmektedir.TÜİK’e göre yıllık enflasyon kirada %22, giyimde %26,9, kadın giyiminde %17, veri işleme ekipmanlarında %25,35 düzeyindedir. İstanbul Ticaret Odası tarafından 1960’lı yıllardan bu yana izlenen geçinme endeksi artışları TUİK ile özellikle giyim ve konut grubu fiyatları kaynaklı olarak ayrışmaya başlamıştır.Ana gruplar itibariyle enflasyon oranıSanayi malları fiyat artışlarını yansıtan Yİ-ÜFE’nin aylık %6,77, yıllık %138,31 oranlarında artması maliyet enflasyonun da güçlü kaldığını ve ÜFE-TÜFE makasının açılmaya devam ettiğini göstermektedir. ÜFE’de aylık fiyat artışları akaryakıtta %25, ham petrol ve doğal gazda %11, yıllık fiyat artışı ham petrol ve doğal gazda %264 ve %297, sanayi elektriği ve gazında %369 düzeyindedir.Yaz döneminde meyve ve sebze fiyatlarıyla mevsimsel düşüş yaşansa da enflasyonun yıl sonuna kadar yükseliş trendini koruyacağı görülmektedir. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle düşüş beklenmesine rağmen döviz kuru ve küresel enerji fiyatlarının belirleyici olduğu açıktır. Temennimiz küresel resesyon endişesiyle başlayan emtia fiyatlarında gerilemenin devam etmesidir.Hayat pahalılığı karşısında ücretlerde artışın zaruri hale geldiğini biliyoruz. Diğer taraftan asgari ücret artışının ücret-enflasyon kısır döngüsüne yol açmaması için istihdam üzerindeki vergi yükünü azaltacak yeni önlemler, özellikle işgücü maliyetleri yüksek olan sektörlerde istihdam teşviklerinin artırılması da gereklidir.Enflasyonla mücadelede en önemli konu olan beklentilerin çıpalanması artık hayati önem kazanmıştır. Merkez Bankamız ay sonunda açıklayacağı enflasyon raporunda gerçekçi tahmin ve öngörülerde bulunmalı, enflasyon beklentilerini çıpalayacak döviz kuru, faiz oranı, kredi arzı, temel girdi maliyetleri gibi göstergeleri tartışmaya açmalıdır.”