ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Sanal Ticaret Heyeti Başarıyla Tamamlandı

Antalya Turizmi “Sağlık”la Büyüyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması hedefiyle hayata geçirilen ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre’ye yönelik gerçekleştirdiği sanal ticaret heyetini başarıyla tamamladı.

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi’nin 13 üyesi bulunduğunu belirten Başkan Davut Çetin şunları kaydetti;

“Turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefe ulaşmada sağlık turizminin önemini göz önünde bulunduran Odamız, ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi çalışmaları kapsamında Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre’ye yönelik olarak düzenlediği Sanal Ticaret Heyeti ile küme üyeleriyle ilgili ülkelerden sağlık turizmi acentaları ve sigorta şirketlerini sanal ortamda buluşturdu.

Tüm dünya Antalya’ya ilgi gösteriyor

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi üyeleri için 6-17 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre pazarlarına yönelik olarak Sanal Ticaret Heyeti düzenlendi. İkisi hastane 8’i de diş kliniği olmak üzere 10 küme üyemiz, 23 farklı firma ile toplamda 76 toplantı gerçekleştirdi.

Sanal Ticaret Heyeti büyük bir ilgi gördü. Küme üyelerimiz, hedef ülkeler dışında Amerika, Avusturalya, Kamerun, Litvanya, Meksika ve Rusya’dan da sağlık turizmi acentaları ile görüşme fırsatı yakaladılar. Görüşmelerde mutabakata varan küme üyelerimiz oldu, bir kısmının da ilerleyen süreçlerde olumlu işbirlikleri geliştireceğini öngörüyoruz. Dünyanın her yerinden büyük bir ilgi var.”



Diş, Estetik, Saç Ekimi

Başkan Davut Çetin, Antalya’nın özellikle diş estetik ve saç ekimi konusunda tercih edildiğini, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen yüz nakli, kol nakli gibi başarılı çalışmalarla sağlık dünyasında adından söz ettiren bir kent olduğunu belirterek, “Turizmin çeşitlendirilmesinde sağlık turizmi Antalya için doğru bir tercih. Tüm dünyanın gözdesi haline gelen Antalya, sağlık turizminde de sunduğu ileri teknoloji kaliteli hizmet ve bekleme sürelerinin kısalığı sayesinde sağlık turizminde kısa sürede bir marka haline geleceğini düşünüyoruz. ATSO Sağlık Turizmi Kümesi, çalışmalarıyla Antalya’nın adını sağlık turizminde dünyaya duyurmaya devam edecek. Oldukça verimli geçen görüşmeler sayesinde küme üyelerinin yabancı hasta sayılarını kısa sürede artıracağına inanıyorum” dedi.



