Akdeniz Turkuaz Gayrimenkul, Realty World ile Antalya Şubesini Açtı

Antalya'ya Yeni Bir Gayrimenkul Hizmeti: Akdeniz Turkuaz Realty World Şubesi

Akdeniz Turkuaz Gayrimenkul, Antalya'da Yatırımlarına Devam Ediyor

Realty World Markasıyla Antalya'da Hizmete Giren Akdeniz Turkuaz Gayrimenkul

Antalya'ya Yeni Bir Gayrimenkul Olanakı: Akdeniz Turkuaz Realty World Şubesi

Antalya'da yeni bir yatırım haberi ile karşınızdayız! Akdeniz Turkuaz Gayrimenkul, Realty World markasıyla birlikte 4. şubesini Antalya Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde açtı.Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Konyaaltı Kepez ilçe başkanları, Realty World Türkiye Genel Müdürü Sinan Şerefoğlu, Isparta Belediye Başkanı Yardımcıları Uğur Büyükçulcu ve Fahrettin Gözgün başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Konuşmacılar, bu yatırımın bölge kalkınması adına önemli olduğunu belirtirken, dualarla kurdeleyi kestiler.Yatırımcılar Hüseyin, Cafer ve Sadullah Tayyar kardeşler ise bir dünya markasıyla hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade ettiler.Isparta Kumsaati Dergisi olarak biz de bu yatırımın bölgeye katkısını önemsiyor, Akdeniz Turkuaz Gayrimenkul'ün başarılı bir iş yapacağına inanıyoruz. Aynı zamanda, yeni açılan Antalya şubesine bol kazançlar diliyoruz.Gayrimenkul sektöründe marka değeri yüksek bir isim olan Realty World ile güçlerini birleştiren Akdeniz Turkuaz Gayrimenkul'ün Antalya'daki yeni şubesi, bölgedeki gayrimenkul ihtiyacını karşılamak için hizmet vermeye devam edecek. Bu yatırımın Antalya için de önemli bir kazanım olduğunu söyleyebiliriz.