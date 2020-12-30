ATSO Başkanı Davut Çetin: Birlikte Aşacağız

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dünyanın ve Türkiye’nin 2020 yılında zor bir sınavdan geçtiğini vurgulayan Davut Çetin, “Son derece zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılı pandemiyle, ekonomik daralmayla, sağlık endişeleriyle, doğal afetlerle karşı karşıya kaldığımız bir dönem oldu. Covid-19 virüsü, 20 binden fazla vatandaşımızı aramızdan aldı. Sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde verdikleri fedakârca mücadele nedeniyle bu yılın kahramanları oldular. Ekonominin adeta durma noktasına gelmesi nedeniyle çok sayıda insanımız iş yerini kapattı, çalışanlarımız işlerini kaybettiler.

Takvim yılının ilk günleri, yeni yıla umutla baktığımız dönemlerdir. Yeni yıla da Covid-19 aşılarının başarıya ulaşması umuduyla giriyoruz. En kötüyü geride bıraktığımıza inanıyorum. Bugüne kadar hem Türkiye hem de Antalya olarak tüm krizleri aşmasını bildik. Bu süreçten de güçlenerek ve büyüyerek çıkacağız. İnanıyorum ki, güçlü olmaya giden yol; ekonomi başta olmak üzere hayatın her alanında birlik ve beraberlikten, birbirimizi anlamaktan geçiyor. Birbirimize olan inancımızı ve güvenimizi koruyarak tüm zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;

2020 yılının en büyük gündemi olan pandeminin bundan sonraki süreçte de hayatın her alanında kalıcı değişikliklere neden olacağını belirten Başkan Çetin, “Virüs salgını, sağlığımızı tehdit etmesinin yanı sıra küresel ekonomide de radikal değişikliklere yol açtı. Başta eğitim ve ticaret olmak üzere neredeyse tüm alışkanlıklarımızı ve iş yapış şekillerimizi değiştirdi. Devasa ofis binaları, donanımlı eğitim tesisleri, büyük fuar alanları, konferans salonları ve daha birçok etkinlik tesisi yerini bilgisayar ekranlarına bıraktı. Toplantıların yerini online platformlar aldı. Dünyada dijital yaşama geçiş süreci inanılmaz bir şekilde hızlandı. Yıllardır dile getirdiğim ve 5 yılı aşkın bir süredir öncüsü olduğumuz Antalya 4.0, dijital ekonomi, inovasyon, e-ihracat ve e-ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı. Diğer taraftan hijyen duyarlılığı farklı bir boyuta sıçrama yaptı. Sosyal yapı, sosyal algı ve müşteri talepleri yeniden şekillendi. Ticaretin, iletişimin, sosyal hayatın ve algının görünmeyen kuralları yeniden yazıldı.

Değişimi birlikte yöneteceğiz

2021, hem 2020’nin yaralarını hep birlikte saracağımız hem de yaşanan değişim sürecine ayak uydurabilenin yoluna devam edeceği, büyüyeceği, gelişeceği bir yıl olacak. Bu değişimi Antalya olarak birlikte yöneteceğiz. ATSO olarak stratejik planımızı bu değişime destek verecek şekilde oluşturduk. İnanıyorum ki Antalya, kamu, özel sektör, sivil toplum ve halkın birlikteliğiyle, el ele vererek bu değişim ve dönüşüm sürecinde yaralarını hızla saran ve öne çıkan bir il olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle 2021 yılının başta sağlık olmak üzere herkese mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini diliyorum.

