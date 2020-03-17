ANTALYA OSB’DE ÖNLEMLER ARTIRILDI

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

PERSONELE İDARİ İZİN

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele etmek, hastalıktan korunmak ve yayılmasını önlemek için tedbirleri artırdı. Salgın ile mücadele kapsamında öncelikle Antalya Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki kamusal alanlar, Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası, gündüz bakım evi, itfaiye, 112 acil, atıksu arıtma tesisi, iş makineleri ve araçlar ile diğer tüm üst yapı tesisleri dezenfekte edildi, ortak kullanım alanlarına dezenfektanlar yerleştirildi. Bölge Müdürlüğü tarafından koordine edilen dezenfektasyon işlemi, kapalı alanlarda 30 gün koruyuculuk sağlayan, insan sağlığına zararı olmayan özel bir dezenfektan ile yapıldı.Koronavirüs ile ilgili alınan önlemler kapsamında önceden planlanmış tüm etkinlik, organizasyon ve toplantılar da ileri bir tarihe ertelendi. İdari hizmet binasındaki toplantı ve konferans salonları 10 Nisan 2020 tarihine kadar kullanıma kapatılırken, söz konusu tarihe kadar insanları toplu olarak bir araya getirecek her türlü toplantı ve faaliyetlerin durdurulması kararlaştırıldı.Bölge firmalarına, salgının önlenmesi için alınması gereken lokal tedbirlerle ilgili tebliğleri ileten Bölge Yönetimi, hazırladıkları bilgilendirme afişlerini Bölgenin ve fabrikaların ortak kullanım alanlarına konuşlandırarak çalışanların uyması ve alması gereken tedbirlere dikkat çekti. Bölge katılımcılarına sunulan kaliteli-kesintisiz hizmet arzında aksamalara neden olmayacak şekilde kronik rahatsızlığı olan, kanser, hamile, okul öncesi ve ilköğretimin birinci kademesinde çocuğu bulunan kadın Bölge Müdürlüğü personelleri 2 hafta süreyle idari izinli sayıldı.