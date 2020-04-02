GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Antalya'da yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretildi

Antalya'da yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretildi
ANTALYA
G.Tarihi: 02.04.2020 10:05
26 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Koronavirüse Karşı En Kritik Cihaz! Yarı Fiyatına Yerli Olarak Ürettiler
Antalya'da Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs salgını nedeniyle solunum güçlüğü çeken hastalar için piyasadakilerin yarı fiyatına yerli solunum cihazı üretti. Cihaz, sipariş verilmesi halinde günde 4- 5 adet üretilebilecek.
 
Piyasada 5 bin liraya satılan ve ithal edilen solunum cihazları ise hem tedarik sıkıntısı, hem de fiyatları açısından hastalara zorluk yaşatıyor. Antalya'daki Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve idarecileri, yerli malı solunum cihazı üretmek için çalışmalara başladı. Yerli malı bir hava kompresörü satın alan öğretmenler, bu kompresörü bir dizi filtre ve yazılımla destekleyerek solonum cihazını üretmeyi başardı.

Yerli tasarım solunum cihazındaki kompresör ortamdaki havayı alıp özel tasarlanmış filtreden geçirip, azot ve oksijen olarak ikiye ayırıyor. 

Oksijeni depolayan cihaz çalıştırıldığı sürece oksijen veriyor. Kompresör motoru dışında cihazın yazılımına kadar tamamı yerli üretilirken piyasadaki benzer solunum cihazlarından farklı fonksiyonel yönleri de mevcut. Solunum cihazı uzaktan kontrol edilebilirken, hastanın solunum ve nabzını ölçebiliyor, yüzde 80'nin üzerinde oksijen sağlıyor.

Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Duran, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin bu zorlu süreçte maske, dezenfektan gibi medikal ürünleri üreterek üzerlerine düşen görevi yerine getirdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle bir adet ürettikleri cihazı talep olması halinde günde 4- 5 adet üretebileceklerini belirten Müdür Duran, “Herhangi bir talep olması halinde seri üretime geçebiliriz. Hastane ve evde bireysel olarak kullanılabilecek. Yazılım ve elektronik kart bize ait, tamamen yerlidir" dedi.
 
Cihazın üretiminde görev alan öğretmenlerden Biyomedikal Mühendisi Yasin Çolakerol ise havada normal şartlarda bulunan yüzde 20'lik oksijenin bu cihazla yüzde 80'lere çıkarıldığını ifade etti. Piyasada bu cihazın benzerlerinin olduğunu, ancak yerli olmadığını da anlatan Çolakerol, ''Biz kendimiz yaptık ve başardık. Elektronik devre kartı ve yazılımı bize ait. Cihaz yerlidir. 

 Koronavirüste hastalarda solunum yetmezliği oluyor. Bol oksijene ihtiyacı var bu hastaların. O aşamada tedavi evde devam edecekse oksijen ihtiyacını bu cihaz karşılıyor. Maliyet olarak da daha uyguna, yarı fiyatına mal ettik" diye konuştu.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
81 İLDE KURULUYOR! KORONA TEŞHİSİ BÖYLE KONACAK!
Bakan Soylu'dan son dakika açıklama: Valilere karantina talimatı
Isparta'da 268 koronavirüs vakası olduğu açıklandı
Isparta'da Hıfzıssıhha Kurulu Kararları Uygulanmaya Başladı
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması
Son dakika haber: UEFA yeni kararları duyurdu!
Bakan Selçuk'tan müjde yarın başlıyor!
Isparta içi ara sipariş ver hemen size gelsin! Evde kal Isparta!
HABER: BAKA’dan ‘COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı’
Haber:Türkiye için son dakika umut veren açıklama! Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
HABER: PTT'DEN ÖNEMLİ DUYURU! ÖDEMELER BAŞLIYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu!
Gözde Balık Evi ''Lezzeti size getiriyoruz!''
Diyanet'ten Zekatlar Milli Dayanışma kampanyasına verilebilir mi? açıklaması
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM
Son dakika! Isparta'da otopark yasağı...sürücüler dikkat!
Son dakika haberi... İçişlerinden yeni koronavirüs genelgesi! Pazar yerleri için yeni adım!
Günün gazete manşetleri - Haberler - öğretmen ve velilere müjde!
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020
Haber: Türkiye'deki Koronavirüste son durum açıklandı
Milli Dayanışma Kampanyasına Başkan Veli Gök'ten 10 TL bağış
Koronavirüse yakalanan kişi işten çıkarılır mı? Açıklama geldi
Türkiye'nin yerli solunum cihazı geliyor!
İnfaz düzenlemesi Meclis'te: 90 bin kişi cezaevinden çıkacak
Isparta'daki Gıda Satıcılarına çok önemli duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiISPARTA ucuz mobilyaısparta cocuk kulübüısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Sokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktıSokaklar boş kaldı, 30 yıl sonra ortaya çıktı28 Mart 2020
Başkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladıBaşkan Erdoğan yeni tedbir paketini açıkladı27 Mart 2020
Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! Umrecilerin tahliyesi ile ilgili olarak Isparta Valiliği'nden yeni duyuru...! 29 Mart 2020
Son Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyorSon Dakika: Otobüs seyahatleri kısıtlanıyor27 Mart 2020
Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!Arayın Siparişiniz Eve Gelsin! Sedat Öz Gurme!28 Mart 2020
Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!Bakanlıktan yeni genelge! 65 yaş üzeri ile ilgili yeni karar!27 Mart 2020
​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi​Son Dakika; İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile ek koronavirüs genelgesi26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle uçak seferlerine ilişkin yeni genelge28 Mart 2020
Isparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyurulduIsparta Valiliği'nden çok önemli kararlar duyuruldu29 Mart 2020
​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!​Bakan Selçuk duyurdu! tüm işletmeler başvurabilir ödemeler 1 Nisan'da başlıyor!30 Mart 2020
Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?Yapılan araştırmadan dikkat çeken sonuç: Sıcak hava koronayı azaltır mı?26 Mart 2020
Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalarBilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika açıklamalar27 Mart 2020
Isparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske ÜretiliyorIsparta'da Sağlık Çalışanlarına Siperlik Maske Üretiliyor26 Mart 2020
İçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklamasıİçişleri Bakanlığı'ndan korona virüs karantinası açıklaması30 Mart 2020
Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!Bakan Koca koronavirüste son rakamı açıkladı!26 Mart 2020
Siz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVMSiz arayın biz getirelim! Önder Şekerleme AVM29 Mart 2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 30.03.2020 31 Mart 2020
Isparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendiIsparta Belediye Başkanı 65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza seslendi26 Mart 2020
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklamaMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili açıklama26 Mart 2020
Isparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetimIsparta'da zabıta'dan bilgilendirme ve denetim30 Mart 2020