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ANTALYA’NIN İLK VE TEK ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJİ

ANTALYA’NIN İLK VE TEK ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJİ
ANTALYA
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Isparta Düğün Salonları
-ANTALYA’NIN İLK VE TEK ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJİ
-BAŞKAN BAHAR, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE TEKNİK KOLEJİ TANITTI
-İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, ANTALYA OSB TEKNİK KOLEJİNİ ZİYARET ETTİ
 
Antalya OSB’yi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Başkan Ali Bahar ile birlikte modernizasyon çalışmaları devam eden Antalya OSB Teknik Koleji’nde incelemelerde bulundu.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i konuk etti. İkili, Antalya OSB Eğitim Komisyonu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleriyle birlikte, modernizasyon çalışmaları devam eden Antalya OSB Teknik Koleji ile kampüs içinde yer alan kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı sahada incelemelerde bulundu.
MODERNİZASYON SÜRECİ
Antalya OSB tarafından yaptırılıp 2006 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen okul, Antalya OSB’nin talebi üzerine 2020 yılında özel okul statüsünde Antalya OSB tüzel kişiliğine devredildi. Devir sürecinin tamamlanmasının hemen ardından okulda kapsamlı bir modernizasyon ve tadilat çalışması başlatıldı. Tüm atölyeler, derslikler, yemekhane ve sosyal alanlar günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmeye başlandı. Ayrıca kampus içerisine bir adet kapalı spor salonu, uluslararası standartlara sahip tırmanma duvarı ve bir adet halı saha yapılarak öğrencilerin spor ile iç içe olması sağlayacak alanlar yaratıldı.
ÜCRETSİZ TEKNİK KOLEJ
Atölye ve sınıflarda yaşanacak dönüşüm, öğrencilere sağlanacak imkanlar ile uygulanacak eğitim modeli hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e bilgi veren Başkan Bahar, okulun Antalya OSB’ye devrine sağladığı katkı ve desteklerden dolayı da teşekkür etti. Okulun 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi itibariyle kapılarını açacağını belirten Başkan Bahar, “Teknik kolejimizde başta eğitim olmak üzere öğrencilerimize sunulacak yemek, servis gibi diğer tüm imkanlar ücretsiz olacaktır. Okulumuza ilk yıl 240, dört yıllık toplamda ise 960 öğrenci almayı planlıyoruz. Meslek liseleri, gençlerin iş hayatına daha erken ve kolay atılmasını sağlayan bir köprüdür. İş bulamamaktan yakınan mezunlar ile kalifiye insanı bulamamaktan muzdarip sanayi sektörü arasındaki çıkmazın çözüm noktası meslek liseleridir. Bu düşüncelerle Bölgemizi bir eğitim kampüsüne dönüşüp firmalarımızın kalifiye eleman ihtiyacına sürdürülebilir çözümler sunmak, gençlerimizi işinin ehli zanaatkarlara dönüştürüp iş ve meslek sahibi yapmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin hepsine staj imkanı sunulacak, mezunlara Bölge firmalarında istihdam önceliği tanınacak ve en düşük ücretin, asgari ücretten en az yüzde 10 daha fazla olması için sanayicilerimiz ile protokoller imzalayacağız” dedi.
İSTİHDAMA KATKI
Antalya OSB Teknik Koleji’nde sürdürülen çalışmaları takdirle takip ettiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, “Güzel bir amaçla yola çıkılan okulumuzda yapılan çalışmaları yerinde inceledik.  Gerek ülke gerekse Antalya ekonomisine önemli bir istihdam sağlayacak olmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Kalifiye eleman yetiştirme konusunda verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
 
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