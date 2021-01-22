ATSO’dan haksız rekabet uyarısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, hafta sonu genelge ile kapatılan iş yerlerinin yapamadığı satışların açık olan marketler tarafından yapılmasının önüne geçilmesini istedi.

Marketlerin hafta sonu satışları denetlenmeli

Hafta sonu kısıtlamalarında iş yerlerini de kapatmak zorunda olan sektörlerin ürünlerinin kısıtlamalardan muaf tutulan işletmeler tarafından satılmasına tepti gösteren ATSO Başkanı Davut Çetin, “Özellikle bu dönemde zincir marketlerin her ürünü satması çok büyük bir haksız rekabete yol açmakta. Bunun önüne geçilmesi için Bakanlığımızın denetimlerini artırmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çetin: Üyelerimiz çarklarını zorla döndürürken haksız rekabete de maruz kalıyorlar Konuyu daha önce de defalarca dile getirdiklerini ifade eden Başkan Davut Çetin, “Hediyelik eşya, tekstil, inşaat malzemeleri, kırtasiye, hırdavat gibi ürünlerin satışlarının hafta sonlarında yapılması bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız için çok büyük bir haksız rekabete yol açmakta. Halihazırda içinde bulunduğumuz dönemde çarklarını zorla döndürmeye çalışan üyelerimiz, bir de bu şekildeki haksız rekabete maruz kalıyorlar. Bu durumun en kısa sürede önüne geçilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ATSO’ya bağlı sektörlerdeki üyelerden bu konu ile ilgili çok fazla şikayet aldıklarını da ifade eden Başkan Davut Çetin, “Mart ayında yayımlanan genelgede bu kısıtlamalar zincir marketler için de mevcuttu. Bugün de Mart ayındaki genelgenin yeniden uygulanarak haksız rekabetin son bulmasını diliyoruz. Ticaret Bakanlığı’mızın konuyu en kısa zamanda gündemine alacağına inanıyorum” dedi.