GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

​DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART

​DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART
ANTALYA
124 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART
KOBİ’lerde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Uygulamaları Anlatıldı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD tarafından imzalanan Yapay Zeka İnisiyatifi’nin ilk etkinliği “İş Dünyasında Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka” çalıştayı webinar üzerinden gerçekleşirken, ATSO’nun youtube kanalından da canlı yayınlandı. ATSO üyelerini ve Antalya iş dünyasını dijital dönüşüm ve yapay zeka konularında bilgilendirmeyi amaçlayan etkinlikte, Antalya Bilim Üniversitesi’nin alanında uzman akademisyenleri tarafından konuya dair güncel bilgiler paylaşılarak, kullanım alanları uygulamalı olarak gösterildi.
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, “Antalya Bilim Üniversitesi ve ANTGİAD ile Antalya ekonomisinde yapay zeka kültürünü geliştirmek yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu işbirliğinin üyelerimiz ve Antalya için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
HER İŞLETME AKILLI TEKNOLOJİLER KULLANMALI
 
Günümüzde geleneksel ticaretin yerini e-ticaret, deneyim ekonomisi, paylaşım ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yeni iş modellerinin aldığını belirten Davut Çetin şöyle konuştu:
 
“Elbette ki pandemi halen en önemli gündemimiz olmaya devam etmektedir.  Pandemi nedeniyle kapalı kalan ve yüksek ciro kayıpları yaşayan işletmelerimize destek olmak için çalışıyoruz. Ancak, pandemi dışında da küçük işletmeler artık devamlı olarak yapısal nedenlerle zorluk yaşamaktadırlar. Çünkü çağ değişmektedir, geleneksel ticaretin yerini e-ticaret, deneyim ekonomisi, paylaşım ekonomisi, döngüsel ekonomi gibi yeni iş modelleri almaktadır. Bu çağda günlük sorunlar ne olursa olsun her işletme yapay zeka gibi akıllı teknolojiler kullanmalı, değişime hızlı uyum sağlayabilmelidir.
 
PANDEMİ, 1 YILDA HERKESE ÖĞRETTİ
 
Birkaç sene önce, müşteriyi artık mağazada, işyerinde bekleme çağı geçti, müşteriyi internette yakalamak gerekiyor demiştim. Pandemi bizim anlatamadığımız bu gerçeği 1 yılda herkese öğretti. Şimdi artık ürünü internette satmak, internette ürünün reklamını yapmak bile yetersiz kalmıştır. Artık işletmeler ürün değil, müşteri yaratmak zorundadır. Müşteriyi işletmenin üyesi yapmak, ürün ve hizmeti müşterinin fikirleri doğrultusunda geliştirmek, müşteriyle iletişimi 7/24 sürekli hale getirmek gerekiyor. Bunun için de dijital dönüşümü başarmalıyız.”
 
Dijital dönüşümü, sadece işletmelerin değil, devletin, eğitim kurumlarının ve kentlerin de dikkate alması gerektiğini vurgulayan Davut Çetin, “Yani bu alanda hem ulusal hem kent düzeyinde dijitalleşme stratejisine ihtiyacımız bulunmaktadır. Biz Antalya 4.0 projesinde her sektörde ve kent düzeyinde neler yapılması gerekli olduğunu ortaya koyduk. Turizmde dijital destinasyon yönetimine geçilmesi gerektiğini vurguladık. Turizm sektörümüzün geleceği için sosyal medya yönetiminde yapay zeka destekli uygulamalarda daha ileride olmalıyız.
 
ANTALYA BİLİŞİM VADİSİ PROJESİ
 
Antalya, bilişim sektöründe İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’nden sonra gelmektedir. Bilişimde çok başarılı işletmelerimiz, girişimcilerimiz var, ama Türkiye Bilişim 500 listesinde daha fazla işletmemiz yer almalıdır. Ben, Antalya’nın bilişim vadisi gibi yatırımlarla daha ileri gidebileceğine inanıyorum. Bilişime öncelik vererek Antalya’ya yabancı sermayeli şirketleri ve free lance çalışan profesyonelleri çekebiliriz. Maalesef pandemi dikkatleri dağıttı, günlük sorunlar öne geçti, fakat artık geleceği daha fazla ihmal edemeyiz. Hep birlikte gelecek stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz, aksi halde pandemi biter, ama ekonomide ve toplumda yapısal hastalıklar devam eder. Bu nedenle projemizin yeni halkalarla büyümesini ve Antalya’nın dijital dönüşümü inisiyatifi için güçlü bir adım olmasını ümit ediyorum” diye konuştu.
 
DEĞİŞİME AYAK UYDURAMAYAN AYAKTA KALAMAZ
 
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert de, ATSO ve Antalya Bilim Üniversitesi tarafından imzalanan “Yapay Zeka İnisiyatifi”ni çok önemsediklerini belirterek, “Antalyamız için katma değer katmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
 
Ünlü bilim insanı Darwin’in “En güçlü veya en zeki olan değil değişime en çok uyum sağlayabilen hayatta kalır” sözünü anımsatan Osman Sert, “İnsanlığın varoluşundan bugüne bir değişim söz konusu. Biz de pandemi sürecinde büyük bir değişim içerisindeyiz. Gerek ticari, gerek kültürel anlamda bir değişim içindeyiz. Bu değişime ayak uyduramaz isek maalesef ayakta kalamayacağız. Ülke olarak ne yazık ki, sanayi devrimlerini yakalayamayan, ıskalayan bir toplumuz. Doğru kararlar almaz isek, gelişmiş toplumlar ile aramızdaki uçurumun açılacağı ortada. Bugün yapay zekada ve dijital dönüşümde, geldiğimiz noktada bu iki kavram işletmelerimiz ve insanlık için büyük önem arz ediyor” dedi.
 
Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ise programa Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır aracılığıyla gönderdiği mesajında, “Şehrin dinamiklerinin bu derece hızlı ilerlemesi, diğer şehirlerden daha hızlı aksiyon alması önemli. Bu işbirliği kültürüyle çok hızlı yol alabiliriz, geleceğin iş modellerinin tasarlanması için büyük bir fırsat oluştu. Artık konuşmaktan çok, faaliyetlerimizi hızla aksiyona dönüştürerek iyi yerlere gidebilir ve dünyadaki dönüşüm sürecine daha aktif katılabiliriz” ifadesini kullandı.
 
ATSO Müşaviri Seçil Gülbudak Dil’in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda; Antalya Bilim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Dr. Ali Cem Başarır, "Geleceğin İş Modelleri ve Dijital Dönüşüm", ANTGİAD Fikir Kulübü Başkanı Prof. Dr. Şadi Evren Şeker, "İş Dünyasında Yapay Zeka ve Uygulamaları" konulu sunumlar yaparak, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

 
baskan7davutcetinbaskanbaskan2


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı?
İŞTE AŞIDA UYGULANACAK 10 KURAL
İŞTE YENİ FERAH KEBAP SALONU ISPARTA
Davraz’da çok önemli eğitim! sertifikaları verildi
Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...
ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Ek zam müjdesi! milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber!
Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...
Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSU
Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusu
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSU
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları
2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu
EGZOZCU MURAT'TAN KESİNTİSİZ HİZMET! WEB SİTESİ YAYINDA!
E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI
TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA
Isparta'da kaybolan Alzheimer hastalığı bulunan şahıs bulundu
Isparta'da önemli duyuru yaptırmayana para cezası var!
SAV’DA KÜÇÜK OSB KURUYORUZ SAV, ISPARTA’NIN CAZİBE MERKEZİ
DAVRAZ KAYAK MERKEZİ SPOR TESİSLERİ TAMAMLANDI
Isparta'da her marka süpürge için toz torbası ve tamiri
Aranan 168 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA EKBAPI SİPARİŞISPARTA kozmetikISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA AKTARISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTIE-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI13 Ocak 2021
EGZOZCU MURAT'TAN KESİNTİSİZ HİZMET! WEB SİTESİ YAYINDA!EGZOZCU MURAT'TAN KESİNTİSİZ HİZMET! WEB SİTESİ YAYINDA!13 Ocak 2021
TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTATAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA13 Ocak 2021
"KAYAK BİLMEYEN KALMASIN" ISPARTA'DA ÜCRETSİZ KAYAK EĞİTİMİ "KAYAK BİLMEYEN KALMASIN" ISPARTA'DA ÜCRETSİZ KAYAK EĞİTİMİ 13 Ocak 2021
TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNDE BÜYÜK BAŞARITÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİNDE BÜYÜK BAŞARI13 Ocak 2021
Isparta Arabuluculuk Merkezi faaliyetine başladıIsparta Arabuluculuk Merkezi faaliyetine başladı13 Ocak 2021
2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu14 Ocak 2021
ATSO’nun girişimi sonucu Rent a car sektörünün ceza sorunu çözüldüATSO’nun girişimi sonucu Rent a car sektörünün ceza sorunu çözüldü13 Ocak 2021
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusuSon dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusu15 Ocak 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSU15 Ocak 2021
ISPARTA'DA TURİZM FAKÜLTESİ SORUNU ÇÖZÜLDÜISPARTA'DA TURİZM FAKÜLTESİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ14 Ocak 2021
Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!15 Ocak 2021
Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları’nda Yılmaz Şener İlkokulu’ndan DereceMektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları’nda Yılmaz Şener İlkokulu’ndan Derece14 Ocak 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSU16 Ocak 2021
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu15 Ocak 2021
Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmalarıAnaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları15 Ocak 2021
​ATSO Başkanı Davut Çetin, Sosyal Medyada Gençlerle Buluştu​ATSO Başkanı Davut Çetin, Sosyal Medyada Gençlerle Buluştu15 Ocak 2021
​Yük ve Eşya Taşımacılığı için U-ETDS​Yük ve Eşya Taşımacılığı için U-ETDS15 Ocak 2021
Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!17 Ocak 2021
Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...18 Ocak 2021