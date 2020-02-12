-ANTALYA OSB’DE TEVMOT SEMİNERİ

-8,5 MİLYAR TL TASARRUF SAĞLAYACAK PROJE

İLK SEMİNER ANTALYA OSB’DE

ÜRETİMDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

YOĞUN KATILIM

Antalya Organize Sanayi Bölgesi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu işbirliğinde yürüttüğü, Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesinin (TEVMOT) uygulanacağı 7 pilot OSB’den biri oldu. Proje ile sanayide kullanılmakta olan 3 milyon 783 bin 694 adet 7,5 kW ve üzeri AC elektrik motorunun, enerji verimli motorlarla değiştirilerek, yılda yaklaşık 34 milyar kWh elektrik tasarrufu karşılığında ülke ekonomisine 8 buçuk milyar TL katkı sağlayacak bir dönüşüm başlatılması hedefleniyor.Bölge sanayicilerinin projeye entegre edilmesi için Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Antalya OSB ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen seminerde KOBİ’lere proje kapsamında verilecek destekler, başvuru süreci ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Bakanlık uzmanları seminerin ardından firmalarda etüt çalışması yaparak gönüllü olanlarda enerji verimli motor dönüşümünü başlatacak.Seminerin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, üretimde tam bağımsız bir Türkiye idealini uzun süredir dile getirdiklerini belirterek; “Enerji, üretimdeki en büyük girdi maliyetlerinden biri oluşturmaktadır. Bakanlığımızın başlattığı TEVMOT projesi hem enerji maliyetlerinin düşürülmesi hem de ülke ekonomisinde sağlanacak tasarruf açısından çok değerli ve önemlidir. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak hata yok etmek bizlerin de öncelikleri arasındadır. Çatılara Özgürlük Projemiz ile TEVMOT projesi aynı düşüncenin, aynı vatan sevdasının tezahürüdür. Ülkemize ve milletimize sağlanacak her türlü faydada Antalya OSB yönetimi ve sanayicileri olarak yer almaktan, katkı koymaktan onur duyarız” şeklinde konuştu.Antalya OSB sanayicilerinin yoğun katılım gösterdiği seminere Antalya OSB Başkanı Ali Bahar’ın yanı sıra Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Bölge Müdürü İlhan Metin, Bakanlık yetkilileri ve uzmanları katıldı.