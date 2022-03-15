Şubat 2022 Şubat 2021 Ocak-Şubat 2022 Ocak-Şubat 2021 Şubat yıllık değişim (%) Ocak-Şubat yıllık değişim (%) Türkiye 97.587 81.222 185.893 151.809 20,14 22,43 Antalya 4.727 3.702 9.022 6.712 27,68 34,41 Burdur 240 160 437 323 50 35,29 Isparta 418 263 928 547 58,93 69,65

Toplam Konut Satışı İpotekli Konut Satışı İpotekli Konut Satış Oranı (%) Türkiye 97.587 19.888 20,38 Antalya 4.727 653 13,81 Burdur 240 38 15,44 Isparta 418 85 20,33

Şubat 2021 Şubat 2022 Değişim (%) Antalya 3702 4727 27,68 Alanya 795 1161 46,03 Kepez 991 1224 23,51 Konyaaltı 314 372 18,47 Manavgat 249 262 5,22 Muratpaşa 734 829 12,94 Diğer 619 879 42

Antalya’da Şubatta konut satışları bir önceki Şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti. Konut satışları Burdur’da yüzde 50, Isparta’da yüzde 58,93 arttı. Antalya’da konut satışlarının yüzde 25,9’u Kepez ilçesinde olurken, Alanya yüzde 24,6’lık pay ile ikinci, Muratpaşa yüzde 17,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Antalya, İstanbul’dan sonra yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’da şubat ayında yabancılara bin 99 konut satıldı.TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerini değerlendiren ATSO Başkanı Davut Çetin, Şubat ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,14 oranında artarak 97 bin 587 adet olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye genelinde Ocak-Şubat döneminde konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 22,43 oranında artış kaydettiğini belirten Davut Çetin, “Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer aldığı TR61 bölgesinde ise konut satışlarındaki artışlar, bölgenin tamamında Türkiye ortalamasının üzerinde seyretti” dedi.Antalya’da konut satışlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Davut Çetin, “Antalya’da gerçekleşen konut satışları bir önceki Şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde, Burdur ili genelinde yüzde 50’lik artışla Türkiye ortalamasının 30 puan üzerinde ve Isparta genelinde yüzde 58,93 artışla Türkiye ortalamasının 38 puan üzerinde gerçekleşti. Bu verilere göre Antalya aylık bazda toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer alıyor” diye konuştu.Türkiye genelinde Şubat ayında gerçekleştirilen 19 bin 888 adet ipotekli konut satışının toplam konut satışları içerisindeki payının yüzde 20,38 olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Antalya, Burdur ve Isparta ipotekli konut satışları payında bu ortalamanın altında kaldı. Antalya genelinde Şubat ayında ipotekli olarak satılan 653 konutun toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 13,81 olurken, bu oran Burdur’da yüzde 15,44, Isparta’da ise yüzde 20,33 ile Türkiye ortalamasına çok yakın gerçekleşti” ifadesini kullandı.Türkiye genelinde toplam konut satışları içerisindeki yabancılara yönelik konut satışlarının, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 54,9 oranında artarak 4 bin 591 adet olarak gerçekleştiğini belirten Davut Çetin şunları söyledi;“Antalya’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir artışla yüzde 106,2 artışla bin 99 adet konut satışı oldu. Şubat ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 iken Antalya düzeyinde bu oran yüzde 23,24 olarak gerçekleşti. Antalya yabancılara konut satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.”Antalya’da ilçelere göre konut satış verilerini de değerlendiren Davut Çetin şunları kaydetti;“2022 yılı Şubat ayında 4 bin 727 adet olan Antalya ili konut satışlarının yüzde 25,9’u Kepez ilçesinde gerçekleşirken, Alanya yüzde 24,6’lık pay ile ikinci, Muratpaşa yüzde 17,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarının en fazla yükseldiği ilçe yüzde 46,03 ile Alanya. Alanya dışındaki diğer ilçelerde konut satışlarındaki artış hızı, Antalya il ortalamasının altında kalıyor. Konyaaltı ise en düşük artışın yaşandığı ilçemiz.”