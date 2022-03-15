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HABER: ANTALYA YABANCILARIN GÖZDESİ

HABER: ANTALYA YABANCILARIN GÖZDESİ
ANTALYA
G.Tarihi: 15.03.2022 18:11
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ANTALYA YABANCILARIN GÖZDESİ
Antalya’da Şubat ayında 4 bin 727 adet konut satışı gerçekleşti, bin 99’unu yabancılar aldı.
Antalya’da Şubatta konut satışları bir önceki Şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde gerçekleşti. Konut satışları Burdur’da yüzde 50, Isparta’da yüzde 58,93 arttı. Antalya’da konut satışlarının yüzde 25,9’u Kepez ilçesinde olurken, Alanya yüzde 24,6’lık pay ile ikinci, Muratpaşa yüzde 17,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Antalya, İstanbul’dan sonra yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’da şubat ayında yabancılara bin 99 konut satıldı.
KONUT SATIŞLARI YÜZDE 22,43 ARTTI
TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerini değerlendiren ATSO Başkanı Davut Çetin,  Şubat ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,14 oranında artarak 97 bin 587 adet olarak gerçekleştiğini söyledi. Türkiye genelinde Ocak-Şubat döneminde konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 22,43 oranında artış kaydettiğini belirten Davut Çetin, “Antalya, Burdur ve Isparta’nın yer aldığı TR61 bölgesinde ise konut satışlarındaki artışlar, bölgenin tamamında Türkiye ortalamasının üzerinde seyretti” dedi.
ANTALYA, TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE
Antalya’da konut satışlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Davut Çetin, “Antalya’da gerçekleşen konut satışları bir önceki Şubat ayına göre yüzde 27,68 artarak 4 bin 727 adet ile Türkiye ortalamasının yaklaşık 7 puan üzerinde, Burdur ili genelinde yüzde 50’lik artışla Türkiye ortalamasının 30 puan üzerinde ve Isparta genelinde yüzde 58,93 artışla Türkiye ortalamasının 38 puan üzerinde gerçekleşti. Bu verilere göre Antalya aylık bazda toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer alıyor” diye konuştu.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI
Türkiye genelinde Şubat ayında gerçekleştirilen 19 bin 888 adet ipotekli konut satışının toplam konut satışları içerisindeki payının yüzde 20,38 olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Antalya, Burdur ve Isparta ipotekli konut satışları payında bu ortalamanın altında kaldı. Antalya genelinde Şubat ayında ipotekli olarak satılan 653 konutun toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 13,81 olurken, bu oran Burdur’da yüzde 15,44, Isparta’da ise yüzde 20,33 ile Türkiye ortalamasına çok yakın gerçekleşti” ifadesini kullandı.
ANTALYA YABANCILARIN GÖZDESİ
Türkiye genelinde toplam konut satışları içerisindeki yabancılara yönelik konut satışlarının, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 54,9 oranında artarak 4 bin 591 adet olarak gerçekleştiğini belirten Davut Çetin şunları söyledi;
“Antalya’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir artışla yüzde 106,2 artışla bin 99 adet konut satışı oldu. Şubat ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 5,65 iken Antalya düzeyinde bu oran yüzde 23,24 olarak gerçekleşti. Antalya yabancılara konut satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer alırken, hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı.”
EN FAZLA KONUT SATIŞI KEPEZ, ALANYA VE MURTAPAŞA’DA
Antalya’da ilçelere göre konut satış verilerini de değerlendiren Davut Çetin şunları kaydetti;
“2022 yılı Şubat ayında 4 bin 727 adet olan Antalya ili konut satışlarının yüzde 25,9’u Kepez ilçesinde gerçekleşirken, Alanya yüzde 24,6’lık pay ile ikinci, Muratpaşa yüzde 17,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarının en fazla yükseldiği ilçe yüzde 46,03 ile Alanya. Alanya dışındaki diğer ilçelerde konut satışlarındaki artış hızı, Antalya il ortalamasının altında kalıyor. Konyaaltı ise en düşük artışın yaşandığı ilçemiz.”
 
 
 Şubat 2022Şubat 2021Ocak-Şubat 2022Ocak-Şubat 2021Şubat yıllık değişim (%)Ocak-Şubat yıllık değişim (%)
Türkiye 97.58781.222185.893151.80920,1422,43
Antalya4.7273.7029.0226.71227,6834,41
Burdur2401604373235035,29
Isparta41826392854758,9369,65
Tablo1. Batı Akdeniz Bölgesi Konut Satış Verileri
 
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Batı Akdeniz Bölgesinde İpotekli Konut Satışları Türkiye Ortalamasının Gerisinde
 
 Toplam Konut Satışı İpotekli Konut Satışıİpotekli Konut Satış Oranı (%)
Türkiye97.58719.88820,38
Antalya4.72765313,81
Burdur2403815,44
Isparta4188520,33
 
 
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 Şubat 2021Şubat 2022Değişim (%)
Antalya3702472727,68
Alanya795116146,03
Kepez991122423,51
Konyaaltı31437218,47
Manavgat2492625,22
Muratpaşa73482912,94
Diğer61987942
Tablo2. Antalya İlçeleri Bazında Konut Satış Adetleri
 
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