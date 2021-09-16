Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN İçme Suyu Kaynaklarını Yerinde İnceledi

Uluborlu Kaymakamlığı

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi ilçemizde de havaların kurak gitmesi sonucu köylerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. İçme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı kaynak sularının debisindeki kuraklık nedeniyle içme suyu arzında yaşanan sorunlara çözüm bulmak için çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, İlçe Yazı Müdürü Ahmet KARADUMAN, Dereköy Muhtarı Hasan TURAN ve İnhisar Köyü Muhtarı Orhan ER ile birlikte yeni içme suyu kaynaklarını inceleyerek, kaynakların mevcut sistem içerisine aktarılması hususunda çalışmalara hızlı bir şekilde başlandı.