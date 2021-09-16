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KAYMAKAM ALİMOĞLU'NUN AHİLİK HAFTASI MESAJI

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KAYMAKAM ALİMOĞLU'NUN AHİLİK HAFTASI MESAJI
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
KAYMAKAMIMIZ ONUR ALİMOĞLU'NUN AHİLİK HAFTASI MESAJI
Ahilik kültürü ve felsefesi; Toplumsal hayatın ortak paydası olan insanı esas almıştır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir hayat tarzı olarak da benimsenmiştir. Tüm insanlara hizmet götürmeyi amaçlayarak, bu doğrultuda yapılanmalar oluşturan Ahilik, tüm yönleriyle hayat biçimine dönüşmüş, başka kültürlere ve toplumlara esin kaynağı olmuştur.
Günümüzün esnaf odalarına benzer bir işlevi olan Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyo-ekonomik düzendir. Kaliteli üretim, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, hizmet içi eğitim gibi uygulamalarıyla Ahilik, günümüzdeki işletmelere de yol gösterici olabilecek çağdaş niteliklere sahiptir.
Bu duygu ve düşüncelerle; “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak İle çalışıp bizi geçen bizdendir” düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi ile günümüzde esnaf ve sanatkarlarımıza kılavuzluk eden Ahi Evran-ı Veli’yi rahmet ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın ahilik haftasını ve esnaf bayramını en içten dileklerimle kutluyor, ahiliğe esas olan birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum.

Gelendost Kaymakamlığı
 
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