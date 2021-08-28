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TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN EĞİRDİR'E GELİYORLAR.

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN EĞİRDİR'E GELİYORLAR.
TÜRKİYE
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN
 EĞİRDİR'E GELİYORLAR.
Süleyman Demirel Üniversitesinde 2007- 2015 yılları arasında çeşitli fakültelerde okuyan öğrenciler Isparta'da 45 kişi ile mezuniyet programı gerçekleştirdi. Türkiye'nin çeşitli illerinden aileleriyle programa iştirak eden katılımcılar aileleri ve çocuklarıyla  28-29-30 Ağustos olmak üzere toplamda 3 gün Ispartanın Eğirdir ilçesinden başlayarak ziyaretlerini sürdürecekler. Program dahilinde Eğirdir Belediye Başkanı  Veli GÖK ile buluşan grup Belediye Başkanı ile birlikte tekne turu gerçekleştirdi. Programda katılımcılara Eğirdir'in simgesi haline gelen Eğirdir Elması ikram edildi. Öte yandan bugün Eğirdir Hükümet Meydanında gerçekleşecek 30 Ağustos Taekwondo Zafer Kupası müsabakaları saat 17.00'de start alacak. Türkiye'nin bir çok ilinden sporcular, hakemler, antrenörler ve teknik heyet Eğirdir'e gelmeye devam ediyor. Eski mezun misafirler bugün akşam taekwondo gösterilerini izleyecek. Başkan Veli GÖK Eğirdir'e gelen misafirlere teşekkür etti.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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