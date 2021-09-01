Off-Road kulübünden Başdeğirmen’e sürpriz bayram kutlaması

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına katılan Isparta Davraz Off-Road Kulübü üyeleri, geçit töreninin ardından korona virüsü dolaysıyla evinde karantinada bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in konutuna gitti. Sesler üzerine evinin penceresine çıkan ve Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı ve kulüp üyeleri ile ailelerini karşısında gören Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen duygu dolu anlar yaşadı.Araçlarının ışıkları ve kornalarıyla Başkan Başdeğirmen’i selamlayan ve geçmiş olsun dileklerini ileten kulüp üyeleri ‘iyi ki varsın başkanım’ şeklinde seslenirken, Başkan Başdeğirmen’in 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.Isparta Davraz Off-Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, “Başkanım 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyoruz, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, sizleri bir an önce aramızda görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.Sürpriz ziyaretten duyduğu mutluluğunu dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu bayramda da birlikteyiz, her ne kadar yan yana olamasak da kucaklaşamasak da sağlıklı bir şekilde sizlerle görüşebiliyoruz. Bu kadar kalabalık bir toplulukla buraya gelmiş olmanızdan çok mutlu oldum. Çok büyük bir sürpriz yaptınız. Bu güzelliği yaşamayı Allah bizlere nasip etti. Buraya gelerek beni yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum, inanın bugünü unutmak mümkün değil. Bugün hayatımın en önemli günlerinden birisi oldu. Sizlere kazasız, zararsız, ziyansız etkinlikler diliyorum. Yüce Rabbim nice 30 Ağustoslara sağlıkla sıhhatle ulaşmayı, beraber olmayı bizlere nasip etsin inşallah” şeklinde konuştu.Isparta Davraz Off-Road Kulübü daha sonra, Başkan Başdeğirmen’in evinin önünden ayrıldı. Başkan Başdeğirmen de evinin penceresinden kulüp üyelerini selamlayarak yolcu etti.