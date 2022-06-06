Sektörel Danışma Kurulu(SEDAK) 9. Toplantısını Gerçekleştirdi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından düzenlenen SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) toplantısı, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitü Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Borsamız Başkanı Ahmet Adar, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Isparta KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, dekanlar, akademisyenler ve SEDAK kurul üyeleri katıldı.





