“Muhasebecilik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” Konulu Sektörel Buluşma Gerçekleştirildi

Gelendost’ta yer alan muhasebe bürosunda uzun yıllardır faaliyet göstermekte olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İsmahan KIYAK’ın katılımlarıyla “Muhasebecilik Mesleğinin Dünü,Bugünü ve Geleceği” konulu sektörel buluşma gerçekleştirildi.Konferansta maliye programı mezunlarının istihdam olanakları, muhasebecilik mesleğinin geçmişten günümüze gelişimi, muhasebecilik mesleğinin olumlu ve olumsuz yönleri tartışıldı. Konferans sonunda öğrenciler tarafından SMMM İsmahan KIYAK’a sorular yöneltildi. Program Gelendost MYO Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Adile AKTAR ve Gelendost MYO Sekreteri Ümran BAYRAM’ın SMMM İsmahan KIYAK’a hediye takdim etmeleriyle sonlandırıldı.