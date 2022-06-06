Madde Bağımlılığı İle Mücadele Konferansı

Atabey Kaymakamlığı

“Madde Bağımlılığı ile Mücadele” çalışmaları kapsamında, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Narko-Rehber Eğitmeni Engin ÇAĞLAR, konu hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Atabey Meslek Yüsek Okulu Toplantı Salonunda bir konferans verdi.Konferansa kurum amirleri, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.Kaymakam Yunus Emre AKPINAR, konferans bitiminde Narko-Rehber Eğitmeni Engin ÇAĞLAR ve Atabey Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Burhan KARA’ ya teşekkür ederek, tüm kamu kurumların ve ailelerin de işbirliğinin bu mücadelede başarıyı arttırmadaki önemine dikkat çekti.