Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde organize edilen SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) toplantısı, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitü Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Açılış konuşmasını yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; misafirlere Üniversite genelinde bilgiler verdi.Rektör Diler, Üniversite’nin kuruluşundan bugüne kadar gelen gelişim sürecini kısaca anlatan konuşmasında uygulamalı eğitimin önemini öne çıkardı. Diler, Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitü Müdürlüğü’ne SEDAK toplantısına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof.Dr. H. Cenk Bayrakçı tarafından kısa bir sunumun gerçekleştiği toplantıda, MAREM hakkında da kurul üyelerine bilgiler verildi.Toplantıya ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ITB Başkanı Ahmet Adar, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Höke, Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Isparta KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, dekanlar, akademisyenler ve SEDAK kurul üyeleri katıldı.