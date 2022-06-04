Hacı Adaylarına Seminer Yapıldı

Isparta Müftülüğü tarafından, 2022 yılında hacca gitmek üzere kaydını yaptıran vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla seminer programı düzenlendi.Müftülük Konferans salonunda 01-02 Haziran 2022 Çarşamba-Perşembe günlerinde düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminere İl Müftüsü Bayram Şahin, Müftülük idarecileri ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile A grubu Seyahat Acentalarıyla hacca gidecek olan tüm hacı adayları katıldı.İl Müftüsü Şahin; hacca gitmeden önce ve hac yolculuğu esnasında yapılması gerekenler, haccın mahiyeti, maddi ve manevi hazırlık boyutu, haccın önemi ve ahkâmını anlattığı seminerde, esrarı büyük olan bu yolculuğun diğer yolculuklardan farklı olduğunu ve bu yüzden hacı adaylarının baştan sona kadar niyetlerini sağlam tutmaları gerektiğini ifade etti.Kadınlara özgü hallerin de ele alındığı seminerde İl Vaizi Ayşe Hilal Taş, hanımlara özel durumları anlattı.Seminerin son bölümünde ise Isparta İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından hacı adaylarına bölgeyle ilgili sağlık bilgileri verildi.