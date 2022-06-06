BADE SU DOĞAN'DAN YENİ TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tebrikler Bade Su DoğanOkul Sporları 13-14 Yaş Güreş Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda 61 kiloda Türkiye Şampiyonu olan ilimiz sporcusu Bade Su Doğan, Konya’da düzenlenen U13 Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası’nda 62 kiloda Türkiye şampiyonu, U15 Şampiyonasında ise Türkiye üçüncüsü oldu.Aynı zamanda Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme programı sporcumuz olan 1 ay içerisinde 2 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Türkiye üçüncülüğüne imza atan sporcumuz Bade Su Doğan Türkiye Güreş camiasında geleceğin Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olarak gösterilmeye başlandı.Üst üste aldığı başarılarla ilimizi gururlandıran şampiyon sporcumuz Bade Su Doğan'ı ve Antrenörümüz Remzi Kurt'u kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.