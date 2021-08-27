GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

OSMANLI SARAY MUTFAĞINA ÖZEL AŞURENİN İPUÇLARI / Videolu

OSMANLI SARAY MUTFAĞINA ÖZEL AŞURENİN İPUÇLARI / Videolu
TÜRKİYE
1 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
OSMANLI SARAY MUTFAĞINA ÖZEL AŞURENİN İPUÇLARI
157 Yıllık Gurme Tatlıcıdan Osmanlı Saray Aşuresinin Olmazsa Olmazları…
Yılın en bereketli ve tatlı dönemi olan aşure ayının içindeyiz. Tatlı kültürümüzün yegâne lezzeti, bolluk ve bereketin simgesi olan aşurenin püf noktaları gurme tatlıcı Hafız Mustafa 1864’ün ustalarından geldi. Osmanlı saray mutfağından pişen aşurenin olmazsa olmazları; ‘’Gül ve karanfil suyunun karıştırılıp aşureye ilave edilmesi’’ olduğunu söyleyen deneyimli ustalar ayrıca aşureye zemzem suyu ilave ettiklerini de belirtti. Hafız Mustafa 1864 ustaları, aslında en güzel tarifin evde annelerimizin ve hanımlarımızın var olan malzemelerle hazırladığı aşure olduğunun altını çizdi.
Zengin besin içeriği ile yüzyıllardır devam eden aşure geleneği, İslam dünyasında oldukça önemli bir yere sahip. Osmanlı saray mutfağında da son derece özen ile hazırlanıp dağıtılan aşure, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününe denk gelmektedir. 157 yıllık geleneksel tatlı kültürümüzün temsilcisi Hafız Mustafa 1864’ ün deneyimli ustaları, aşureyi ilk olarak Osmanlı saray mutfağına göre pişirdiklerini, bugün de yine aynı püf noktalara sadık kalarak 157 yıllık orijinalliğini koruduklarını belirtti. Osmanlı saray mutfağında hazırlanan aşurenin püf noktalarını şöyle sıraladılar.
Osmanlı’da Aşurenin Olmazsa Olmazı: Karanfil ve Gülsuyu
Bir gece önceden ıslatılıp oda sıcaklığında bekletilen bakliyatlar ve kuru meyveler bir tencerede kaynatılır. Eklenen nişasta ile kıvamına kavuşan aşure, diğer malzemelerle birlikte pişmeye bırakılır. Son olarak altını kapatmadan önce,  Osmanlı saray mutfağında aşurenin olmazsa olmazı olan karanfil ve gülsuyu karıştırılıp birlikte aşureye ilave edilir.
Hafız Mustafa 1864’ün deneyimli ustaları, aşure malzemelerini karıştırırken özellikle tahta kaşık kullanılması gerektiğini de vurguluyor. Böylece içindeki her malzemenin tadını koruyup, ezilmesinin önüne geçildiğini belirtiyor.
Orijinalinde nohut, buğday ve fasulye gibi bakliyatları oluşturduğu aşureye günümüzde farklı damak zevklerine de hitap edebilmesi için ana lezzetin önüne geçmeden belirli oranlarda farklı kuru meyve çerez çeşitleri de ilave edilebiliyor. Hafız Mustafa 1864 ustaları tariflerinde zemzem suyu kullandıklarını böylece her tatlıda bereketin daha da arttığını dile getirdiler.
İkram Kültürümüzün Vazgeçilmezi
Damaklarda iz bırakan zengin içeriğinin yanında aşurenin bir diğer özelliği de toplu ikram edilmesidir. Hem İslam inancı için hem de diğer birçok dini inanıştan gelen gelenek ile aşurenin fazla yapılması, komşulara, eşe, dosta ikram edilmesi aradaki dostluğun, güvenin, bereket ve paylaşımın kuvvetlendirmesinin önemini de vurguluyor. Bu dağıtım sayesinde evlerin yıl boyunca bereketleneceğine de inanılır. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos tarihinde başlayıp 7 Eylül de sona erecektir.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YÖK'ten üniversiteler ile ilgili yeni karar!
Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru
Günün Haber Başlıkları
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021
Isparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!
Okullarda alınacak korona önlemleri madde madde belirlendi
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI
Anlaşma sağlandı memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU
Borcu olanlar bu habere dikkat!
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor?
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI
Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı
Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?23 Ağustos 2021
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARIISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI21 Ağustos 2021
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? 21 Ağustos 2021
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısıIsparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı25 Ağustos 2021
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?20 Ağustos 2021
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!22 Ağustos 2021
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecekHem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek20 Ağustos 2021
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül MinelIsparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel22 Ağustos 2021
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURUISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU22 Ağustos 2021
ISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ20 Ağustos 2021
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesiHaber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi20 Ağustos 2021
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 202124 Ağustos 2021
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTIOTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI23 Ağustos 2021
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!23 Ağustos 2021
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği YapıldıIsparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı21 Ağustos 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru Isparta Belediyesi'nden duyuru 26 Ağustos 2021
Günün Haber BaşlıklarıGünün Haber Başlıkları25 Ağustos 2021
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!24 Ağustos 2021
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı21 Ağustos 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu23 Ağustos 2021