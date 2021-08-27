Eğirdir'den Büyük Taarruz'a destek için pedal çevirdiler

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediye başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde AFYONKARAHİSAR'da kutlanan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde, 99 yıl önce Eğirdir'den Afyonkarahisar'a lojistik destek için gelen atalarını anmak isteyen 30 gönüllü bisikletçi kente ulaştı.99 yıl önce Eğirdir'den Afyonkarahisar'a 3 bin tondan fazla lojistik destek için harekete geçen Eğirdir halkı ve Eğirdir Bahriye Müfrezesi, Taarruz'un başlamasında ve kazanılmasında büyük öneme sahip oldu. Bu lojistik destek ile kazanılan Büyük Taarruz ile ülke toprakları feraha kavuştu. O gün atalarının ve askerlerin yolundan geçen 30 gönüllü bisikletçi Eğirdir'den sabah saat 7.00'da yola çıktı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, bisikletçileri Belediye Başkanı Veli Gök'e emanet etti. Kaymakam Çelik burada yaptığı konuşmada, Taarruz'da Eğirdir'in öneminden bahsederek, "Çok önemli bir amaç için burada toplandık. Milli mücadele Eğirdir çok büyük bir rol oynadı. Bizlerde bugün hem bunu anmak, hem Büyük Taarruz Zafer Haftası'nda böylesine bir etkinlikte sizlerle bir araya geldik. Bugün yine Büyük Taarruz'da çok önemli bir rolü olan hatta en kilit şehirlerimizden biri olan Afyonkarahisar'a, şanlı Al Bayrağımızı, uğurlayacağız." dedi.Eğirdir'den Karaadilli beldesi üzerinden Şuhut'a ulaşan bisikletçiler, Şuhut'tan da Afyonkarahisar Valiliği'ne ulaşan bisikletçileri Vali Yardımcısı Mehmet Keklik karşıladı.Eğirdir halkının ve protokolünün selamını getirdiğini dile getiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, "Milli mücadele döneminde ilçemizde Eğirdir Gölünün batı cephesine asker, yiyecek ve mühimmat ulaştırılmasından en güvenli iki yol olarak kullanılması ve ulaşımın düzenli ve disiplin yapılabilmesi için Ocak 1922 tarihinde Eğirdir deniz komutanlığı kurulmuştur." ifadelerine yer verdi.Misafirleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, "Türk tarihinin milli tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan istiklal harbimizin Zaferle neticelenmesini sağlayan Büyük Taarruz'un, büyük zaferin 99. yılını bu yıl zafer şehrimiz Afyonkarahisar'ımızda coşkulu bir şekilde kutluyoruz." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Eğirdir'den gelen Sancak Belediye Başkanı Veli Gök tarafından Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik'e teslim edildi.Görevini tamamlayan bisikletçiler Eğirdir'e geri döndü.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)