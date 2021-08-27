GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

Eğirdir'den Büyük Taarruz'a destek için pedal çevirdiler

Eğirdir'den Büyük Taarruz'a destek için pedal çevirdiler
TÜRKİYE
64 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Eğirdir'den Büyük Taarruz'a destek için pedal çevirdiler
Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediye başkanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde  AFYONKARAHİSAR'da kutlanan Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde, 99 yıl önce Eğirdir'den Afyonkarahisar'a lojistik destek için gelen atalarını anmak isteyen 30 gönüllü bisikletçi kente ulaştı.
 
99 yıl önce Eğirdir'den Afyonkarahisar'a 3 bin tondan fazla lojistik destek için harekete geçen Eğirdir halkı ve Eğirdir Bahriye Müfrezesi, Taarruz'un başlamasında ve kazanılmasında büyük öneme sahip oldu. Bu lojistik destek ile kazanılan Büyük Taarruz ile ülke toprakları feraha kavuştu. O gün atalarının ve askerlerin yolundan geçen 30 gönüllü bisikletçi Eğirdir'den sabah saat 7.00'da yola çıktı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, bisikletçileri Belediye Başkanı Veli Gök'e emanet etti. Kaymakam Çelik burada yaptığı konuşmada, Taarruz'da Eğirdir'in öneminden bahsederek, "Çok önemli bir amaç için burada toplandık. Milli  mücadele Eğirdir çok büyük bir rol oynadı. Bizlerde bugün  hem bunu anmak, hem Büyük Taarruz Zafer Haftası'nda böylesine bir etkinlikte sizlerle bir araya geldik. Bugün yine Büyük Taarruz'da çok önemli bir rolü olan hatta en kilit şehirlerimizden biri olan Afyonkarahisar'a, şanlı Al Bayrağımızı, uğurlayacağız." dedi.
Eğirdir'den Karaadilli beldesi üzerinden Şuhut'a ulaşan bisikletçiler, Şuhut'tan da Afyonkarahisar Valiliği'ne ulaşan bisikletçileri  Vali Yardımcısı Mehmet Keklik karşıladı.
Eğirdir halkının ve protokolünün selamını getirdiğini dile getiren Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, "Milli mücadele döneminde ilçemizde Eğirdir Gölünün batı cephesine asker, yiyecek ve mühimmat ulaştırılmasından en güvenli iki yol olarak kullanılması ve ulaşımın düzenli ve disiplin yapılabilmesi için Ocak 1922 tarihinde Eğirdir deniz komutanlığı kurulmuştur." ifadelerine yer verdi.
Misafirleri Afyonkarahisar'da ağırlamaktan onur duyduğunu ifade eden Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, "Türk tarihinin milli tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan istiklal harbimizin Zaferle neticelenmesini sağlayan Büyük Taarruz'un, büyük zaferin 99. yılını bu yıl zafer şehrimiz Afyonkarahisar'ımızda coşkulu bir şekilde kutluyoruz." şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Eğirdir'den gelen Sancak Belediye Başkanı Veli Gök tarafından Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik'e teslim edildi.
Görevini tamamlayan bisikletçiler Eğirdir'e geri döndü.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
a8a9a1a2a3a4a5a6
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
YÖK'ten üniversiteler ile ilgili yeni karar!
Isparta’da Lavanta Hasadı Başladı 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru
Günün Haber Başlıkları
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021
Isparta Şehrinin terası Kirazlıdere Zafer Bayramı’nda açılıyor
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!
Okullarda alınacak korona önlemleri madde madde belirlendi
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI
Anlaşma sağlandı memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!
ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU
Borcu olanlar bu habere dikkat!
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor?
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI
Haber: Çandır’ın Yaraları Sarılıyor
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı
Aşı olmayanlar dikkat! Artık Yasak!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?ISPARTA'DA DEPREM! MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?23 Ağustos 2021
ISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARIISPARTA'DA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KARARI21 Ağustos 2021
Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? Isparta'da Kır Düğünleri Neden Tercih Ediliyor? 21 Ağustos 2021
Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?Tekrar kapanma veya kısıtlama olacak mı?20 Ağustos 2021
Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!Isparta Olası bir Sel’e Hazır Değildir!22 Ağustos 2021
Hem zam yapılacak hem de devlet ödeyecekHem zam yapılacak hem de devlet ödeyecek20 Ağustos 2021
Isparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısıIsparta ve Burdur için kritik hava sıcaklığı uyarısı25 Ağustos 2021
Isparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül MinelIsparta'dan yolu geçen herkesin uğrak noktası Eylül Minel22 Ağustos 2021
ISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURUISPARTA'DA HASTA ZİYARETÇİLERİ İÇİN DUYURU22 Ağustos 2021
Haber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesiHaber: 81 il valiliğine "PCR Testi Zorunluluğu" genelgesi20 Ağustos 2021
ISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİISPARTA'DA KUR’AN KURSLARI BİTİRME PROGRAMLARI DÜZENLENDİ20 Ağustos 2021
Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!Isparta'da aynı bölgede bir yangın daha!23 Ağustos 2021
OTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTIOTOMOBİLDE YENİ KRİZ ÇIKTI23 Ağustos 2021
Isparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği YapıldıIsparta Haber: Uluborlu’da Menazır Şenliği Yapıldı21 Ağustos 2021
ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 2021ISPARTA'DA 30 AĞUSTOS PROGRAMI AÇIKLANDI 202124 Ağustos 2021
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştıIsparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e COVİD-19 virüsü bulaştı21 Ağustos 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle BuluştuIsparta Valisi Seymenoğlu YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrencilerle Buluştu23 Ağustos 2021
Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!Isparta'da Koronavirüs Toplantısı Yapıldı işte son durum!24 Ağustos 2021
Isparta Belediyesi'nden duyuru Isparta Belediyesi'nden duyuru 26 Ağustos 2021
Günün Haber BaşlıklarıGünün Haber Başlıkları25 Ağustos 2021