Borsamızdan Vali Aydın Baruş’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ile beraberindeki Meclis üyelerimiz, Isparta Valimiz Sayın Aydın Baruş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette Valimiz Aydın Baruş, Isparta Ticaret Borsası faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Isparta’nın tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri hakkında değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede Başkan Adar, Isparta Ticaret Borsası’nın her zaman ilimiz ticaretine ve ekonomisine katkı sağlamak için çalıştığını ifade etti.

Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.

