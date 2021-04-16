BASIN BÜLTENİ 15 Nisan 2021

Kovid-19 salgınına karşı Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya gidilirken sokağa çıkma kısıtlama saatleri de 19.00-05.00 olarak belirlendi. Yeni önlemler çerçevesinde Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. de (AEDAŞ) işletme müdürlüklerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Buna göre bugünden itibaren (15 Nisan Perşembe) tüm işletme müdürlükleri müşterilerine 8.00-12.30 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının Mart 2020’de Türkiye’de de görülmesinin hemen ardından acil eylem planını devreye alan AEDAŞ, bir yandan müşterilerinin taleplerine yanıt verirken hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını en üst düzeyde korumayı hedefliyor.AEDAŞ, Türkiye’yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı çalışanları ve müşterilerinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını geçen yıldan bu yana büyük bir özenle uygulamaya devam ediyor. Antalya, Isparta ve Burdur’da 2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ, çalışan ve abonelerinin sağlığı için genel müdürlük, tüm şirket binaları ve işletme müdürlüklerinde dezenfeksiyon çalışmalarını, maske ve mesafe kurallarını taviz vermeden uyguluyor.Sağlık için evde kalmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde AEDAŞ, işletme müdürlüklerine gelmeden AEDAŞ 186 mobil uygulaması, www.akdenizedas.com.tr web sitesi, @AEDASDestek Twitter hesabı ve ALO 186 çağrı merkezi üzerinden arıza, aydınlatma ve diğer teknik işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.