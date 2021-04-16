Basın Bülteni 15 Nisan 2021





CK Enerji Akdeniz Elektrik Müşteri Hizmet Merkezleri

08.00-17.00 saatleri arası hizmet verecek



Kovid-19 salgını vakalarındaki artış nedeniyle Ramazan ayının ilk iki haftasında Türkiye genelinde kısmi kapanmaya gidilirken CK Enerji Akdeniz Elektrik de Müşteri Hizmet Merkezleri'nin (MÜHİM) çalışma saatlerini yeniden düzenledi.



Sokağa çıkma kısıtlamalarının 19.00-05.00 olarak açıklanmasının ardından CK Enerji Akdeniz Elektrik de bugünden itibaren (15 Nisan Perşembe) tüm MÜHİM’lerde çalışma saatlerini 08.00-17.00 olarak belirledi.



ÖNLEMLER TAVİZ VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Mart 2020’den itibaren Türkiye’yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı çalışanları ve müşterinin güvenliği için Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın talimatlarını geçen yıldan bu yana taviz vermeden uygulamaya devam eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, genel müdürlük, tüm şirket binaları ve MÜHİM’leri düzenli olarak dezenfekte ediyor. Maske, mesafe kuralları başta olmak üzere Kovid-19 ile mücadele kapsamında tüm kuralları hassasiyet ile uygulamaya devam eden CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya, Isparta ve Burdur’da görevli tedarik şirketi olarak 2 milyona yakın müşteriye hizmet veriyor.



EVDE KAL, İŞLEMLERİNİ EVDEN YAP

Aşı uygulamalarına rağmen pandeminin etkisinin hala sürdüğünü ifade eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Müşterilerimiz fatura ödemeleri için dışarıya çıkarak Müşteri Hizmet Merkezlerimize gelmeye devam ediyor. Bu merkezlerimizin yanı sıra müşterilerimizin evlerinden birkaç dakika gibi kısa bir sürede işlemlerini yapabileceklerini bir kez daha anımsatmak isterim. Müşterilerimiz fatura ödemelerini evlerinden çıkmadan, otomatik ödeme talimatı vererek bankaları üzerinden güvenli ve kolayca yapabilme imkanına sahipler. Otomatik ödeme talimatları bulunmayanlar da ödeme işlemlerini internet bankacılığından ve anlaşmalı bankaların ATM’lerinden yapabilir. Ayrıca ckakdeniz.com.tr web sitemizden ve CK Enerji mobil uygulamamızı kullanarak kolay ve güvenli bir şekilde ödeme mümkün. Müşterilerimize yine ‘evde kal işlemlerini evden yap’ diye seslenmek istiyoruz” diye konuştu.



