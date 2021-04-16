*BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN PROJELERİNİ YERİNDE

İNCELEMEK İÇİN EĞİRDİR’E GELDİLER.



*ERMENEK GÖLÜNEDE ELEKTRİKLİ TEKNE YAPILACAK.

Karaman Ermenek Belediye Başkanı Atila ZORLU beraberinde, Mustafa GÜZEL - Şirket Müdürü, Yılmaz BAYCAN - İmar ve Şehircilik Md. V., Oktay Şahiner - Mali Hizmetler Md. V., Zeynel Abidin Köprülü - Su ve Kanalizasyon Md. V., Kazım Çağrı KİRAZ - Makine mühendisi olduğu halde ilk olarak Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.Daha sonra Eğirdir Limanında incelemelerde bulunan Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu ve beraberindeki daire müdürlerine Başkan Veli GÖK Elektrikli Tekneyi tanıttı. Eğirdir’in öncülük ettiği ve örnek teşkil ettiği tekne Ermenek İlçesinde bulunan Baraj Gölünede yaptırılıyor. Daha sonra Eğirdir SAREM (Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü)nde incelemelerde bulunan Ermenek Belediye Başkanı ZORLU’ya ve ekibine burada SAREM Müdürü Fuat BİLGİN tarafından tanıtım videosu eşliğinde sunum yapıldı. Kuluçka ünitelerini gezen heyet daha sonra Eğirdir’den ayrıldı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Eğirdir Gölünde halkın hizmetine sunduğu Elektrikli Teknenin şimdiden tüm ülkeye örnek teşkil ettiği görüldü.Ermenek Belediye Başkanı Atila ZORLU misafirperverliğinden dolayı Başkan Veli GÖK’e teşekkür ederek en kısa zamanda Ermenek’e beklediğini ifade etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)