Kaymakamımız Sayın Zikrullah ERDOĞAN' ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin açılışının 101’inci yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gururla ancak; Covid-19 salgınının sebep olduğu kısıtlamalarla biraz buruk olarak kutluyoruz.

23 Nisan 1920 tarihi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı olmasının yanında, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasinin temelinin atıldığı Cumhuriyetimizin yapı taşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu olarak milletimiz ve ülkemiz için tarihimizi şekillendiren önemli bir dönüm noktasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın iradesinin her şeyin üstünde olduğunu “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleriyle tüm dünyaya duyurmuş ve bu önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir.

Gelecekte ülkemizin sorumluluğunu devralacak çocuklarımızın kaliteli bir eğitimle arzu ettiği mesleklere sahip olması, ilim ve teknolojinin öncülüğünde, manevi değerlerimizi sahiplenen, milli ideallerimizi yücelten bir anlayışla yetişmesi en büyük arzumuzdur. İnanıyorum ki, bugünün çocukları, ileride çok daha güçlü bir Türkiye'yi inşa edecek, insanlık olarak büyük ihtiyaç duyduğumuz dünya barışına önemli katkılar sağlayacaklardır.

Bu bağlamda bizlere düşen görev ise, daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğimizin güvencesi, teminatı çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, onları en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe hazırlamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, milletimizin ve bu günü anlamlı kılan Türk ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutluyorum.



Zikrullah ERDOĞAN

Kaymakam



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