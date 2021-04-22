"Eğirdir Gölü'nü İzleme Çalışması Devam Ediyor"
"Eğirdir Gölü'nün Trofik Yapısının Limnolojik Olarak İzlenmesi"
başlıklı Enstitümüz izleme çalışması kapsamında Eğirdir Gölü'nde çalışmalar devam etmektedir. Doç. Dr. Meral Apaydın Yağcı liderliğinde yürütülen çalışmada Eğirdir Gölü'ndeki 5 istasyondan örneklemeler yapılmıştır. Arazi sonrası laboratuvar çalışmaları devam etmekte olup, balık faunası, göl suyunun fizikokimyasal parametrelerinin analizi, planktonik organizmaların sistematiği ve ekolojisi konularında çalışmalar yürütülmektedir.
SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü