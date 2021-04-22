PİYANONUN HARİKA ÇOCUKLARI 23 NİSAN'DA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALDILAR
Piyanonun harika çocukları, İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukların eşit eğitim hakkına sahip olması için çaldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı iki Mozart sonatını çalarak kutlayan İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl, özel yetenekli çocukların erken yaşta alacağı eğitimlerle ülkelerini müzikte, sanatta ve her alanda en başarılı şekilde temsil edeceklerini belirttiler.
Piyanonun harika çocukları 12 yaşındaki İlyun Bürkev ve 15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukların eşit eğitim haklarına sahip olabilmesi için çaldı.
İspanya'nın Granada Şehrinde gerçekleşen 9. Maria Herrero International Piano Competition'da birincilik ödülüne layık görülen İlyun Bürkev Mozart'tan Türk Marşı'nı çalarken, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde piyano eğitimine devam eden Ayşe Cemre Ağırgöl Mozart'tan KV311 numaralı piyano sonatını dinleyicilere sundu.
Harika çocuklar, İlyun Bürkev ve Ayşe Cemre Ağırgöl'ün performansları