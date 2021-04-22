PİYANONUN HARİKA ÇOCUKLARI 23 NİSAN'DA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÇALDILAR

Piyanonun harika çocukları 12 yaşındaki İlyun Bürkev ve 15 yaşındaki Ayşe Cemre Ağırgöl, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm çocukların eşit eğitim haklarına sahip olabilmesi için çaldı.İspanya'nın Granada Şehrinde gerçekleşen 9. Maria Herrero International Piano Competition'da birincilik ödülüne layık görülen İlyun Bürkev, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde piyano eğitimine devam eden Ayşe Cemre Ağırgöldinleyicilere sundu.