Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunun başladığı ve millet egemenliğinin tek hâkim güç olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği gün olan 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. Yıl dönümüne ulaşmanın ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlamanın sevincini yaşıyoruz.Bu vesile ile varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da en içten duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığımız için canını vermiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.Gelendost Kaymakamlığı