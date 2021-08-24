YKS’de İlk 1000’e Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 1000 içinde yer alan Ispartalı öğrenciler için Isparta Valiliğinde ödül töreni düzenlendi. Törene İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Sayın Fevzi GÜÇLÜ katıldı. Başarılarıyla başta aileleri olmak üzere tüm Isparta'yı gururlandıran öğrencileri tebrik eden Vali SEYMENOĞLU, okul yöneticileri ve velilere teşekkür ederek öğrencilerden başarılarının sırrını dinledi. YKS'de ilk 1000 içinde yer alan öğrenciler bu başarıyı elde etmelerinin temel sebepleri olarak; hedef belirlemek, düzenli çalışmak, sosyal hayattan tamamen kopmamak ve aile desteği olduğunu ifade ederek kendilerine destek olan aile ve öğretmenlerine teşekkür ettiler. Vali Ömer Seymenoğlu başarılı öğrencileri küçük hediyeler ile ödüllendirdi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.