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HABER: 2 bin 223 personel alınacak!

TÜRKİYE HABER AJANSI

HABER: 2 bin 223 personel alınacak!
TÜRKİYE
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3 Ayrı Kuruma 2 bin 223 personel alınacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 bin 872 kamu personeli alınacağını açıklamasının ardından Bakan Kasapoğlu 4 bin 346 kişi ve DSİ ise 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Üç ayrı kuruma toplamda 12 bin 223 yeni personel alınacağı açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'nın pansiyon ve yurtlarına 5872 kamu personeli alımı yapılacağını açıklamıştı.
Bu açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.

BAŞVURULAR 27 AĞUSTOS'TA BİTİYOR
Kasapoğlu dün başlayan başvuruların 27 Ağustos'ta biteceğini belirterek "549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz" dedi.

DSİ 2 BİN 5 KADROYA İŞÇİ ALACAK
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü de taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alacağını Resmi Gazete'de ilan etti.
İlana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya iskur.gov.tr aracılığıyla yapılacak.

ALINACAK PERSONELLERİN GÖREV YAPACAĞI KADROLAR
Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.
 
 

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