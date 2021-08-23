Ülkemizin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir gölü Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli avlak sahasına 900.000 adet,

Yukarıdinek göletine 800 adet,

Eğirdir ilçesi Bademli göletine 2.480 adet,

Sarıidris göletine 1.100,

Sipahiler göletine 5.170 adet,

Gönen İlçesi Çatak Göletine 3.670 adet,

Kızıldere göletine 1.000 adet,

Keçiborlu göletine 18.200 adet,

Yalvaç İlçesi Kuyucak göletine 1.300 adet

Bakanlığımıza bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’müzce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında balıklandırılmasına veya balık takviyesine ihtiyaç duyulan ilimiz sınırları dâhilindeki su kaynaklarına, İl Müdürlüğümüz Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan teknik personellerimizce, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü, 933.720 adet sazan balığı yavrusu bırakılmıştır.Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Biriminden temin edilen 933.720 adet sazan balığı yavruları;şeklinde su kaynaklarına bırakılmıştır.Henüz büyüme aşamasında olan bu yavru sazan balıklarının, bırakıldığı su kaynağı ile birlikte yöremiz iklim şartlarında en erken 3. yılın sonunda sportif avcılığa uygun hale gelebileceği düşünülmektedir.