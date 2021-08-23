Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Biriminden temin edilen 933.720 adet sazan balığı yavruları;
- Ülkemizin en büyük tatlı su göllerinden biri olan Beyşehir gölü Şarkikaraağaç ilçesi Gedikli avlak sahasına 900.000 adet,
- Yukarıdinek göletine 800 adet,
- Eğirdir ilçesi Bademli göletine 2.480 adet,
- Sarıidris göletine 1.100,
- Sipahiler göletine 5.170 adet,
- Gönen İlçesi Çatak Göletine 3.670 adet,
- Kızıldere göletine 1.000 adet,
- Keçiborlu göletine 18.200 adet,
- Yalvaç İlçesi Kuyucak göletine 1.300 adet
Henüz büyüme aşamasında olan bu yavru sazan balıklarının, bırakıldığı su kaynağı ile birlikte yöremiz iklim şartlarında en erken 3. yılın sonunda sportif avcılığa uygun hale gelebileceği düşünülmektedir.
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü