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Isparta'da Sav Kasabası'nda Kilit parke taşı döşeme çalışmaları
Isparta'da Sav Kasabası'nda Kilit parke taşı döşeme çalışmaları
TÜRKİYE
Tarih:
15.04.2021 18:23
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Söz verdik yapıyoruz
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Kilit parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor.
Çayboyu
Sav Belediye Başkanı
Şakir İpekçi
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