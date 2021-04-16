Orman Köylümüze Desteklerimiz Devam Ediyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanında kalan orman içi ve bitişiğindeki köylerimizin sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek, hayat kalitesini iyileştirmek amacıyla ormancılık faaliyetlerimizin yoğun olduğu, gelir seviyesinin düşük olduğu köylerimiz öncelikli olmak üzere 2021 yılı programı kapsamında 55 köyümüzde; 86 aile için süt sığırcılığı, 107 aile için süt koyunculuğu, 2 aile için traktör, 4 aile için plastik örtülü seracılık ve 6 aile için motorlu testere kredisi olmak üzere 205 ailemiz programa alınmış, programa almış olduğumuz 55 köyümüzün tamamında tespit çalışmaları bitmiştir. 62 ailemize 1.979.685 TL. ödemede bulunulmuştur. Geriye kalan 143 ailemize yapılacak olan 5.020.315 TL. Ödeme ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.2021 yılı ORKOY bütçemiz 7.000.000 TL. olup, bunun % 20 si olan 1.400.000 TL.lik kısmı orman köylümüze hibe olarak verilecek, geriye kalan 5.600.000 TL. ise orman köylümüz tarafından kredi türüne göre değişmekle birlikte faizsiz olarak 3-7 yılda geri ödemesi yapılacaktır.Ayrıca bir köyümüz için Yöreye özgü 1 Köyde 1 proje uygulaması kapsamında kültür mantarı üretim projesinin uygulanması planlanmaktadır.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy 2021 yılında yapılan ve yapılacak olan ORKÖY kredi desteklerimizin orman köylülerimize hayırlı olmasını ve 2021 yılını sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçirmelerini diledi.ISPARTA OBM