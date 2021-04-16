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ESNAF CAMİASI ADINA CUMHURBAŞKANI'NA TALEP MEKTUBU

Isparta'dan Haberler... Bendevi Palandöken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı, TR-AB KİK Eski Eşbaşkanı

ESNAF CAMİASI ADINA CUMHURBAŞKANI'NA TALEP MEKTUBU
TÜRKİYE
G.Tarihi: 15.04.2021 18:36
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Isparta Düğün Salonları
ESNAF CAMİASI ADINA CUMHURBAŞKANI'NA TALEP MEKTUBU
Son zamanlarda ülke genelinde vaka sayıları artan Covid-19 salgını için yeni alınan tedbirler ve kısıtlamalar neticesinde esnaf ve sanatkarlar camiası adına Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a yeni bir talep mektubu ilettim.
Son alınan tedbirlere paralel olarak, yarı kapanma ile başlayan tedbirler kapsamında; esnaf ve sanatkârlarımızın özellikle Ramazan Ayı münasebetiyle ayakta kalabilmeleri için önem arz eden ve hayati zorunluluk haline gelen tedbirleri mektubumda esnaf ve sanatkarlar camiası adına Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şu şekilde sıraladım:
• Esnaf ve sanatkârlarımızın gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olması,
• Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdilerinin geçici olarak devletimizce finanse edilmesi,
• Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlara ekonomik destek verilmesi,
• Tüm meslek dallarında sıkıntı yaşayan esnaf ve sanatkârlarımız ile yanlarında çalışanlarının SGK primlerinin devletimiz tarafından karşılanması,
• Ticari araçların kullanmakta olduğu akaryakıt fiyatlarında KDV ve ÖTV indirimine gidilmesi,
• Esnaf ve sanatkârlarımızın borçlarının süresiz ve faizsiz olarak ertelenmesi,
• Ödenemeyen vergi borçlarının, geçmiş kredi borçlarının ve bankalara olan tüm borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,
• Söz konusu pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntıya giren ve daha önce yararlandıkları yapılandırmaları bozulan esnaf ve sanatkârlarımıza yeni bir yapılandırma hakkının acilen sağlanması,
• Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar desteklerin sürdürülmesi gerekmektedir.

Bendevi Palandöken
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı, TR-AB KİK Eski Eşbaşkanı


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