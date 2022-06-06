Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Akşemseddin Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesinde Resim ve Coğrafya materyalleri sergisinin açılışını gerçekleşirdi.6 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 11.00’da Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesinde gerçekleştirilen Resim ve Coğrafya Materyalleri Sergisinin açılış kurdelesini; Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkan V. Müslahattin Yaman, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ve okul Müdürleri kesti.Sergide 65 adet Coğrafya Projesi ve 175 adet Resim sergilendi. Sergide Coğrafya projelerini Coğrafya Öğretmeni Doğan Köroğlu; Resim sergilerini ise Görsel Sanatlar Öğretmeni Selma Yalçın tanıttı.Eğirdir Kaymakamlığı