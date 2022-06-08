EĞİRDİR’DE SES YARIŞMASI FİNALİ VE VEYSEL YALVAÇ KONSERİ

Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi destekleri ile Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ortaklığıyla Eğirdir’de Genç Yetenekler SES YARIŞMASI ve Ünlü Bestekar Ses Sanatçısı Veysel YALVAÇ’ın katılımı ile 8 Haziran 2022 Çarşamba akşamı saat 19.00’de Eğirdir Kale Meydanında program tertip edilecek.

Eğirdir’de İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite öğrencileri arasında elemeler gerçekleşmiş ve finale çıkan öğrencilerimiz sahne alacaklar. Programa tüm halkımız davetlidir.

Ünlü Bestekar ve Ses Sanatçısı Veysel Yalvaç Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün daveti üzerine bugün Eğirdir’de olacak ve 8 Haziran 2022 akşamı genç seslere destek amacıyla sahnede olacak.

(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)