Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi ile Isparta Barosu Kadın Komisyonu, ortak proje hazırlığında.Isparta Barosu Kadın Komisypnu'nu ziyaret eden Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi Başkanı Semiramis Zehra KARATAŞ ve yönetimi, BARO Kadın Hakları Komisyon Başkanı Avukat Tuğçe Demiralay, Av. Oya Şahin, Av. Aysel Artan tarafından kabul edildi. Oldukça verimli geçen görüşmede, ortak bir protokol ile yeni dönemde çalışmalar yapmaya kararı alındı. Protokol ve projenin detayları önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak, projenin öznesi elbet kadın ve çocuklar olacak.