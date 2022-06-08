Hacı adayları için Isparta Müftülüğü tarafından uğurlama merasimi düzenlendiIsparta Müftülüğü binası önünde düzenlenen törene Vali Aydın Varuş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müftüsü Vekili Halil Taş, hacı adayları ve yakınları katıldı.Kur’an-ı Kerim tilavetinin sunulduğu ve duaların edildiği uğurlamada konuşan Vali Baruş, hacı adaylarına sağ salim gidip dönmeleri temennisinde bulunarak “İslam’ın en önemli farzlarından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek üzere hacı adaylarımız bugün yola çıkıyorlar. Buradan başlayacak olan yolculuk hakikaten insanın hayatında yaşayabileceği en önemli deneyimlerden birisidir. Şimdiye kadar yaşamış olduğu hayata dair kendini hesaba çekebileceği, gittiği o topraklarda da ruhunu gerçek şekilde arındırabileceği bir ortam olacaktır. Hacı adaylarımız, milletimiz ve memleketimiz için ülkemizin ve tüm Müslümanların selameti için dua ederse inşallah makbul olur. Orası duaların makbul olduğu yerdir. Sizi burada dört gözle bekleyen sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanızı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah, yolunuzu açık etsin, dert vermesin, keder vermesin, hac ibadetlerinizi en güzel şekilde yerine getirerek dönmenizi nasip eylesin” dedi.Programa katılan Belediye Başkanı Başdeğirmen ise; “Son iki yıldır hacı uğurlama merasimleri yapılamıyordu. Yüce Rabbim bugünleri de bize gösterdi çok şükür. Bu güzel yolculuğa çıkacak hacı adaylarını tebrik ediyor, onlara hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.Programda İl Müftüsü Vekili Halil Taş; “Rasülullah (s.a.s)’e ve Kâbe’ye olan yolculuğunuz hayırlı ve mübarek olsun, sağ salim gidip gelmeyi Rabbim nasip eylesin” dedi ve hacı uğurlama duasını yaptı.