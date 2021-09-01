ISPARTA'DA 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ başkanlığında, okul müdürlerinin katılımıyla müdürlüğümüzün toplantı salonunda “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılını” planlama toplantısı yapıldı.Toplantıda öncelikle sene başında yapılması gerek iş ve işlemler okul müdürlerine aktarıldı. Okullarda alınması gereken tedbirler ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Öğrencilerin okula maskeyle gelmeleri, sosyal mesafeye uyulması, dezenfektanların bulunması ve sık sık kontrol edilmesi, teneffüslerde sınıfların havalandırılması gibi konularda uyarılarda bulunuldu. Özellikle teneffüslerde nöbetçi öğretmenlerin daha dikkatli olmaları konusunda hatırlatma yapıldı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılının tam zamanlı olarak yüz yüze yapılacak olsa da öğrencilerin EBA’dan yararlanmaları konusunda teşvik edilmesinin önemli olduğu vurgulandı. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının sadece 8. ve 12. sınıflara açılacağı belirtildi. Toplantı dilek ve temennilerle sona erdi.ISPARTA MEM