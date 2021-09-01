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1. ISPARTA YIL BOYU DOĞA SPORLARI ZAFER BAYRAMI FESTİVALİ EĞİRDİR’DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞATTI

1. ISPARTA YIL BOYU DOĞA SPORLARI ZAFER BAYRAMI FESTİVALİ EĞİRDİR’DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞATTI
TÜRKİYE
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  1. ISPARTA YIL BOYU DOĞA SPORLARI ZAFER BAYRAMI FESTİVALİ EĞİRDİR’DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞATTI.
 
Eğirdir Kaymakamlığı, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve  Eğirdir Belediyesi’nin katkılarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bu yıl Eğirdir’de renkli programlarla kutlandı. ‘Doğa Seni Çağırıyor’ sloganıyla gerçekleşen programlar eş zamanlı olarak gerçekleşti.
Yelken sporcuları göle açıldı, Bisikletli sporseverler Yeşilada Turu gerçekleştirdi, Yamaç Paraşütçüleri Sivri Dağından Canada’ya iniş yaptı, Doğa Yürüyüşçüleri Eğirdir’i dolaştı.
Tüm etkinliklerin aynı anda yapıldığı festival sonrası Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK doğaseverlere katılım belgesi verdiler. Program sonrası katılımcılara Eğirdir Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kabune ve Helva ikramında bulunuldu.
1. Isparta Yıl Boyu Doğa Sporları Zafer Bayramı Festivali’nin koordinatörlüğünü Isparta’lı Turizmci Murat Tuncer yaptı.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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