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ISPARTA ESKİ VALİSİ YUSUF ZİYA GÖKSU EĞİRDİR’E GELDİ

ISPARTA ESKİ VALİSİ YUSUF ZİYA GÖKSU EĞİRDİR’E GELDİ
TÜRKİYE
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ISPARTA ESKİ VALİSİ YUSUF ZİYA GÖKSU EĞİRDİR’E GELDİ
 
BAŞKAN VELİ GÖK’E BAŞARILAR DİLEYEN GÖKSU;
 ‘EĞİRDİR SİZİN HİZMETLERİNİZLE DAHADA GÜZELLEŞİYOR’
 
Isparta’da 7 Ağustos 1989 ve 16 Şubat 1992 tarihlerinde görev yapan eski vali Yusuf Ziya GÖKSU ve ailesi geçtiğimiz günlerde Eğirdir’e gelerek hatıralarını canlandırdı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün eşlik ettiği Vali GÖKSU ve ailesi ilk olarak Dündarbey Medresesini gezdiler, rink aracıyla Yeşilada turu yaptılar. Eğirdir’deki değişimi 32 yıl sonra gören Eski Isparta Valisi Yusuf Ziya Göksu Başkan Veli GÖK’ü tebrik ederek; ‘Eğirdir sizin hizmetlerinizle daha da güzelleşiyor.’ İfadelerini kullanarak misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Başkan Veli GÖK’te ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Eski Vali GÖKSU’ya Eğirdir elması ve elma ürünlerinden oluşan hediyeler takdim etti.

YUSUF ZİYA GÖKSU BİYOGRAFİSİ
Yusuf Ziya Göksu, 1945 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1968 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra kaymakamlık sınavını kazanarak, Kastamonu Maiyet Memurluğu görevine başladı. Sırasıyla Karaisalı ve Eleşkirt kaymakamlıkları yaptı.
1978 yılında İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. İçişleri Bakanlığında daha sonra Mülkiye Müfettişi ve Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Şubat 1988- Ağustos 1989 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığında Sivil Savunma Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 7 Ağustos 1989-16 Şubat 1992 tarihleri arasında Isparta Valisi olarak görev yaptı. Şubat 1992-Nisan 1996 yılları arasında Merkez Valiliği görevinde bulundu.
17 Nisan 1996 tarihinden sonra Denizli Valisi olarak görev yaptı. 30 Ocak 2003 tarihli Kararname ile İzmir Valisi olarak atandı.
Valiliği esnasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina ile birlikte iyi bir ekip oluşturdular. Universiade oyunları nın İzmir'e getirilmesinde ve bölge için başka icraatlarda büyük başarı gösterdiler. Temmuz 2005'te bir İngiltere seyahati için hemşerisi Diyarbakırlı iş adamı Halis Toprak'ın uçuş puanlarını kullanması basında eleştiri konusu oldu. Bu ortamda 16 Temmuz 2005 tarihinde emekliye ayrıldı.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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YUSUF ZİYA GÖKSU KİMDİR
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