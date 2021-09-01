EĞİRDİR BELEDİYESİ TAEKWONDO SPORCULARINDAN

1 ALTIN 1 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA

28-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilçemizde düzenlenen Eğirdir Belediyesi Taekwondo Zafer Kupasına Türkiye’nin bir çok ilinden yaklaşık 500’ün üzerinde idareci, antrenör ve sporcu katıldı, müsabakalara seyirci ilgisi de yoğun oldu. Müsabakaya 5 sporcu ile katılan Eğirdir’li taekwondocular turnuvada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK sporcularımızı ve antrenörümüz Kadir EKEN’i başarılarından dolayı tebrik etti.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)