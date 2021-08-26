Isparta Belediyesi tarafından inşaatına başlanan Akkent Mahallesi Sosyal Tesisleri yapımı hızla devam ediyor.2 bin metrekare arsa ve yaklaşık 3 bin metrekare inşaat alanına sahip Akkent Mahallesi Sosyal Tesisinin hafriyat alımının tamamlanmasının ardından geçen günlerde zemin grobeton dökümü yapılmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından son olarak tesisin arka bölümünde perde beton dökümü gerçekleştiriliyor.Mahallenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan sosyal tesis projesinde dükkanlar, gençlerin ders çalışabileceği alanlar, vatandaşların toplantı, düğün ve etkinliklerini yapabilecekleri bölümler bulunuyor.Akkent Mahallesi Muhtarı Bekir Çevikbaş, mahallelerine kazandırılacak olan ve yapımı hızla devam eden sosyal tesis için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Muhtar Çevikbaş, “Uzun süredir beklediğimiz, içerisinde düğün salonu, derslikler, dükkanlar ve çeşitli aktivitelerin yapılabileceği çok amaçlı sosyal tesisimize adım adım kavuşuyoruz. Çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Mahallemiz güzel bir sosyal tesise kavuşuyor. Şahsım ve mahalle sakinlerim adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.