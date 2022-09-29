kampanyası renkli görüntülere sahne oldu.İçişleri Bakanlığı, bugün ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık kampanyası başlattı.Bugün ülke genelinde eş zamanlı "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.Bu kapsamda, "Trafikte her yıl daha iyiye" mottosuyla önceki yıllarda düzenlenen "Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" kampanyalarının ardından bu yıl da farkındalık çalışmalarına "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla devam ediliyor.Bugün saat 11.00’de Eğirdir Hızırbey Camii yanında yaya geçidinde gerçekleşen programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, İlçe Jandarma Komutan Vekili, Karakol Komutanı Teğmen Toprak Kalender, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Geleceğin bilinçli yaya ve sürücüleri, yaya geçitlerinde bayraklarla buluşarak, trafikte yaya önceliğine dikkati çektiler. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik ve beraberindeki protokol üyeleri kırmızı çizginin bulunduğu yaya geçidinden geçtiler. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle karayolunda seyir halinde bulunan sürücüler durdurularak onlara broşür ve uyarıcı materyaller verilerek uyarıda bulunuldu.Öğrencilerin de karayolunda seyir halindeki otomobilleri durdurarak uyarılarda bulunmaları Eğirdir’de renkli görüntülerin oluşmasına sebebiyet verdi.