Tamamlayıcı sağlık sigortası hali hazırda Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan sigortalı kişilerin SGK anlaşmalı özel hastanelerde ekstra herhangi bir ücret ödemeden tahlil, tedavi ve muayene hizmeti almasını sağlayan poliçeye verilen genel addır. Sosyal Güvenlik Kurumunun anlaşmalı olduğu her özel hastanenin maliyetini karşılamayacağını bilerek poliçeye bağlı seçimler yapabilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olarak ciddi sağlık sorunlarınızda nitelikli bir Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan hastaneden yararlanarak devasa ücretler ödemenizin önüne geçebilirsiniz.
Kısacası tamamlayıcı sağlık sigortası hem yatarak hem de ayakta tedavi hizmetlerini karşılayan poliçenin genel adıdır. Bu sigortayı yaptırarak kendinizi daha güvenli bir geleceğe hazırlayıp olası sağlık sorunlarına karşı mali önlemler alabilirsiniz.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?
Tamamlayıcı sağlık sigortası; muayene, tahlil, küçük cerrahi işlemler ve tetkik gibi hizmetleri ayakta tedavi kapsamında karşılar. Yatarak tedavide ise oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer hizmetleri kapsayarak kolaylık sağlar. Ayrıca bu kapsamların dışında sayılan durumlarda da ek teminat paketleri alarak tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını geniş bir hale getirebilirsiniz. Poliçe hizmeti sunan sigorta şirketlerine göre poliçeleri kapsamlı bir şekilde hazırlayarak hastanelerden faydalanma imkanlarınızı arttırabilirsiniz.
Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsadığı hizmetler şu şekildedir:
- Poliçe başlangıç tarihinden itibaren geçirdiğiniz rahatsızlıklar ve hastalıklar için muayene olabilirsiniz.
- Tahliller, radyoloji ve fizik tedavi gibi giderler, tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunduğu için maddi açıdan kendinizi güvence altına alabilirsiniz.
- Genellikle aşı ve ilaç masrafları tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışında bulunduğunu bilerek hareket edebilirsiniz.
- Yatarak tedavi kapsamında ise tamamlayıcı sağlık sigortası aynı şekilde sigorta başlangıç tarihinden itibaren ortaya çıkabilecek hastalıkların tedavisini kapsadığını bilerek yatış ve cerrahi yatış imkanlarından faydalanabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi alabilmek için https://www.tamamlayicisaglik.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.