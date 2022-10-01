ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde kuru meyvecilikle uğraşan ev kadını Hilal Çevik'in başlattığı proje kapsamında okullarda öğrencilere kuru meyve dağıtıldı.Eğirdir'e bağlı Balkırı köyünde yaşayan Hilal Çevik, ilk olarak birkaç kilo ile başladığı ve çevresine satış yaptığı kuru meyveciliği işe dönüştürerek, Türkiye'nin her yerine internet üzerinden satışını yapmaya başladı. 2018 yılında gerçekleşen Tarımda Genç Kadınlar Güçleniyor Projesi yarışmasına katılan ve burada aldığı dereceyle işini büyüten Hilal Çevik'in hazırladığı kuru meyveler, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu'nun da katılımı ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrencilere dağıtıldı.Hilal Çelik, "Kendi çocuğumu düşünerekten yaptığım bu paketlerle kuru meyveleri çocuklara dağıtmayı düşündüm. Çocukların paketli yiyecekleri yemelerine karşıyım, jelibon yerine kuru meyve tüketmelerini öneriyorum. Ben bu işe 2018 yılında başladım. Daha önce Tarımda Genç Kadınlar Güçleniyor Projesine başvurmuştum. Oradan aldığım destekle beraber kuru meyveciliğe yöneldim. Kendimiz de kuru meyvecilik yaptığımız için ürünlerimizin elimizde kalmasından ötürü bu işe yöneldim. Artı köyümüzdeki ürünler israf olmamış oluyor, ben alıp kurutuyorum. Bu şekilde çocukların seveceği şekilde yapmayı düşündüm. Bu şekilde çocukların seveceği şekilde okullara vermeyi düşünüyorum inşallah" dedi.